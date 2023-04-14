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    Москвичам — тепло, а петербуржцам — пальто. Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в двух столицах

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    Погода в Петербурге и Москве в прошедший четверг заметно различалась. Внимание на это в своём Telegram-канале обратил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Так, в Санкт-Петербург температура воздуха со вчерашнего дня упала ровно на 10 градусов и составила лишь 7,3 градуса со знаком плюс.

    В Москве же наоборот — к максимуму, отмеченному накануне, прибавились ещё 0,1 градуса. Четверг с +18,1 на термометре выдался самым тёплым днём с начала года в столице. Правда, уже в пятницу там будет не выше +7...+9.

    «Фонтанка» сообщала, что в ночь на 14 апреля возможен небольшой минус. Днём в последний рабочий день — плюс 8–10 и переменная облачность без осадков.

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