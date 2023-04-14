Москвичам — тепло, а петербуржцам — пальто. Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в двух столицах

Погода в Петербурге и Москве в прошедший четверг заметно различалась. Внимание на это в своём Telegram-канале обратил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Так, в Санкт-Петербург температура воздуха со вчерашнего дня упала ровно на 10 градусов и составила лишь 7,3 градуса со знаком плюс.

В Москве же наоборот — к максимуму, отмеченному накануне, прибавились ещё 0,1 градуса. Четверг с +18,1 на термометре выдался самым тёплым днём с начала года в столице. Правда, уже в пятницу там будет не выше +7...+9.