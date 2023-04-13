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    Телефонные мошенники тоже плачут. Из-за РКН 135 млн звонков впустую

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    Роскомнадзор отчитался, что его новая система «Антифрод» предотвратила больше сотни миллионов звонков от мошенников.

    Как сообщило 13 апреля ведомство в своём Telegram-канале, 135 млн мошеннических звонков предотвратила система «Антифрод», которая борется с подменой телефонных номеров для звонков от «сотрудников» банка», «правоохранительных органов», «государственных служб».

    По данным Роскомнадзора, операторы связи — большая тройка и Теле2 — подключены к информационной системе «Антифрод» и при звонке автоматически запрашивают у системы данные, что абонент произвел вызов. Если вызов действительно был и номер не был изменен, то устанавливается подтвержденное соединение. Всего по такой схеме в марте 2023 года было предотвращено 60 млн мошеннических вызовов. В феврале — 47,8 млн, в январе — 26,7 млн, а в декабре прошлого года — 0,6 млн.

    В планах подключить к системе всех российских операторов (к марту 2024 года подключат 2 464 оператора), создать барьер для звонков из-за границы и обсудить интеграцию «Антифрода» с банковскими системами. Сейчас похожий функционал по борьбе с мошенниками и определители номера предлагают операторы связи, банки и крупные IТ-компании. Но и они не спасают от регулярных громких историй с обманами мошенниками.

    Например, в апреле в Петербурге у пожилого ведущего специалиста одного из провайдеров выманили 8,6 миллиона рублей.

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