Телефонные мошенники тоже плачут. Из-за РКН 135 млн звонков впустую

Роскомнадзор отчитался, что его новая система «Антифрод» предотвратила больше сотни миллионов звонков от мошенников.

Как сообщило 13 апреля ведомство в своём Telegram-канале, 135 млн мошеннических звонков предотвратила система «Антифрод», которая борется с подменой телефонных номеров для звонков от «сотрудников» банка», «правоохранительных органов», «государственных служб».

По данным Роскомнадзора, операторы связи — большая тройка и Теле2 — подключены к информационной системе «Антифрод» и при звонке автоматически запрашивают у системы данные, что абонент произвел вызов. Если вызов действительно был и номер не был изменен, то устанавливается подтвержденное соединение. Всего по такой схеме в марте 2023 года было предотвращено 60 млн мошеннических вызовов. В феврале — 47,8 млн, в январе — 26,7 млн, а в декабре прошлого года — 0,6 млн.