«Фонтанка» выяснила, у чьей машины байкер из The Hooligans MC спустил колеса. След прокуратуры имеется

«Фонтанка» изучила фото машины, оставленной в арке на Лиговском проспекте и помешавшей байкеру из мотоклуба The Hooligans. К слову, 13 апреля автомобиль стоит там же, только припарковали его в этот раз аккуратнее, оставив достаточное место для проезда.
Итак, марка автомобиля, по уточненным данным, вовсе не BMW, а Volkswagen, если точнее, то Volkswagen Tiguan. Машина зарегистрирована на 58-летнего жителя города Пушкина. Он в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил, что сам ездит на «Тигуане» с тремя четверками в номере и что он 11 апреля припарковался во дворах Лиговского проспекта, а после нашел колеса спущенными. На вопрос «Фонтанки», писал ли он заявление, мужчина ответил отрицательно. Однако после того, как мы сообщили ему о задержанном байкере, уточнил, что в полицию обратилась его жена.
предоставлено «Фонтанке»
Владелец автомобиля сам не имеет никакого отношения к прокуратуре или госорганам, как и его супруга. Но по одному адресу с ними зарегистрирована 35-летняя женщина, которая является зампрокурора района.
Примечательно, что в нескольких шагах от места, где спустили колеса автомобиля, находится прокуратура Центрального района. В Сети также есть фото другой машины с аналогичным номерным знаком. Машина брошена по-хамски на тротуаре недалеко от горпрокуратуры на Почтамтской улице.
Байкер, по информации «Фонтанки», продолжает находиться в 76-м отделе. В отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что в байкерский клуб The Hooligans MC на Лиговском, 50/16, сегодня наведался целый микроавтобус полиции. Искали человека, спустившего колеса автомобиля, который заблокировал проезд.