«Фонтанка» выяснила, у чьей машины байкер из The Hooligans MC спустил колеса. След прокуратуры имеется

«Фонтанка» изучила фото машины, оставленной в арке на Лиговском проспекте и помешавшей байкеру из мотоклуба The Hooligans. К слову, 13 апреля автомобиль стоит там же, только припарковали его в этот раз аккуратнее, оставив достаточное место для проезда.



Итак, марка автомобиля, по уточненным данным, вовсе не BMW, а Volkswagen, если точнее, то Volkswagen Tiguan. Машина зарегистрирована на 58-летнего жителя города Пушкина. Он в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил, что сам ездит на «Тигуане» с тремя четверками в номере и что он 11 апреля припарковался во дворах Лиговского проспекта, а после нашел колеса спущенными. На вопрос «Фонтанки», писал ли он заявление, мужчина ответил отрицательно. Однако после того, как мы сообщили ему о задержанном байкере, уточнил, что в полицию обратилась его жена.