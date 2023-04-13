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    После ДТП на «Скандинавии» женщине избрали меру пресечения. Она в больнице, ей хуже, чем выжившим детям

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    После тяжёлой аварии на «Скандинавии» женщина-водитель и двое её детей остаются в больнице. Женщине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Об этом стало известно «Фонтанке» 13 апреля.

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    ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло 12 апреля в 8:05 на 161-м километре автодороги «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. 37-летняя женщина везла трёх своих детей в Выборг, видимо, на машине мужа — «Рено Дастере». Они живут в посёлке Большое Поле, а два старших ребёнка ходили в детсад и школу в райцентре. Предположительно, водитель не справилась с управлением, врезалась в отбойник, затем, вылетев с дороги, в дерево, и автомобиль опрокинулся.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Все четверо были доставлены в ЦРБ Выборга. Женщина — в тяжёлом состоянии с политравмой, 2-летняя девочка и 7-летний мальчик — тоже с политравмой в удовлетворительном состоянии. 13-летняя семиклассница скончалась в больнице.

    По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД (часть 3 статьи 264 УК РФ). Про водителя известно, что в 2022 и 2023 годах она ни разу не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

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    Гость13 Апр 2023 в 12:30
    Резина летняя ......
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