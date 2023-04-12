Утренняя авария с тремя детьми на «Скандинавии» стала уголовным делом, скончался ребенок

Мать троих детей стала подозреваемой по уголовному делу о смертельном ДТП. Утром 12 апреля она не справилась с уплавлением и сьехала с трассы в Выборгском районе Ленобласти в кювет.
О возбуждении дела сообщает региональное упраление МВД. 38-летняя женщина за рулем «Рено» не справилась с управлением около восьми утра на трассе «Скандинавия» под Выбором. В больницу увезли ее и трех ее детей — 2,5 и 13 лет. Старшая девочка скончалась в больнице.
Действия водителя квалифицировали по третьей части 264 статьи — Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.