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    Утренняя авария с тремя детьми на «Скандинавии» стала уголовным делом, скончался ребенок

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    Мать троих детей стала подозреваемой по уголовному делу о смертельном ДТП. Утром 12 апреля она не справилась с уплавлением и сьехала с трассы в Выборгском районе Ленобласти в кювет.

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    О возбуждении дела сообщает региональное упраление МВД. 38-летняя женщина за рулем «Рено» не справилась с управлением около восьми утра на трассе «Скандинавия» под Выбором. В больницу увезли ее и трех ее детей — 2,5 и 13 лет. Старшая девочка скончалась в больнице.

    Действия водителя квалифицировали по третьей части 264 статьи — Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

    © Фонтанка.Ру

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