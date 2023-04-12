    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 7

    1 м/с, с-в

    763мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd82.09eur89.76

    «Тетя Маня не будет иметь никакого отношения к системе». Депутат Картаполов рассказал о преимуществах закона об электронных повестках

    1990
    19 комментариев

    Председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что закон об электронных повестках позволит быстрее обнаруживать ошибки, связанные с персональными данными призывников. Об этом он рассказал 12 апреля в интервью «Фонтанке».

    «Ошибка станет видна на всех уровнях. Потому что раньше тетя Маня забыла что-то записать в личном деле призывника или ей шоколадку подарили, а сейчас тетя Маня совсем не будет иметь никакого отношения к системе. Система будет в автоматизированном режиме формировать основную базу данных», — объяснил Картаполов. По словам собеседника, поменяется и функционал работников военных комиссариатов.

    Депутат также ответил на вопрос об объеме финансирования, необходимом для внедрения изменений.

    «Я сейчас не готов назвать цифры, но тот бюджет, который мы принимали в прошлом году, он подразумевает выделение необходимого количества средств на организацию работы данной системы. Там же есть две составных части. Базовое — это государственный информационный ресурс, он по сути уже есть. Это же база тех же самых порталов «Госуслуг», порталов федеральных, региональных, многих других. Это государственные ресурсы, они защищены и с опорой на эту базу будет формироваться единый реестр воинского учета», — добавил он.

    Закон о цифровом военкомате принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Впереди его ожидает подписание президентом. Согласно документу, Минцифры предстоит сформировать такие сервисы, как «Реестр повесток» и «Реестр воинского учета». Подробнее о поправках — в нашем материале.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close