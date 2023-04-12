«Тетя Маня не будет иметь никакого отношения к системе». Депутат Картаполов рассказал о преимуществах закона об электронных повестках

Председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что закон об электронных повестках позволит быстрее обнаруживать ошибки, связанные с персональными данными призывников. Об этом он рассказал 12 апреля в интервью «Фонтанке».
«Ошибка станет видна на всех уровнях. Потому что раньше тетя Маня забыла что-то записать в личном деле призывника или ей шоколадку подарили, а сейчас тетя Маня совсем не будет иметь никакого отношения к системе. Система будет в автоматизированном режиме формировать основную базу данных», — объяснил Картаполов. По словам собеседника, поменяется и функционал работников военных комиссариатов.
Депутат также ответил на вопрос об объеме финансирования, необходимом для внедрения изменений.
«Я сейчас не готов назвать цифры, но тот бюджет, который мы принимали в прошлом году, он подразумевает выделение необходимого количества средств на организацию работы данной системы. Там же есть две составных части. Базовое — это государственный информационный ресурс, он по сути уже есть. Это же база тех же самых порталов «Госуслуг», порталов федеральных, региональных, многих других. Это государственные ресурсы, они защищены и с опорой на эту базу будет формироваться единый реестр воинского учета», — добавил он.
Закон о цифровом военкомате принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Впереди его ожидает подписание президентом. Согласно документу, Минцифры предстоит сформировать такие сервисы, как «Реестр повесток» и «Реестр воинского учета». Подробнее о поправках — в нашем материале.