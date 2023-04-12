«Тетя Маня не будет иметь никакого отношения к системе». Депутат Картаполов рассказал о преимуществах закона об электронных повестках

Председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что закон об электронных повестках позволит быстрее обнаруживать ошибки, связанные с персональными данными призывников. Об этом он рассказал 12 апреля в интервью «Фонтанке».

«Ошибка станет видна на всех уровнях. Потому что раньше тетя Маня забыла что-то записать в личном деле призывника или ей шоколадку подарили, а сейчас тетя Маня совсем не будет иметь никакого отношения к системе. Система будет в автоматизированном режиме формировать основную базу данных», — объяснил Картаполов. По словам собеседника, поменяется и функционал работников военных комиссариатов.