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    Ладожский лёд ползёт по Неве и дарит картинку для медитации

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    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Погода одарила петербуржцев теплом и весенним солнцем, которые проломили ледяную пробку у Шлиссельбурга.

    За ночь лёд с Ладоги дошёл до Петербурга, рассказал главный синоптик Александр Колесов 12 апреля. Льдины, плывущие вниз по течению, в среду вместе с прохожими созерцал фотограф «Фонтанки».

    Накануне за окном потеплело до +16,4 градуса. Абсолютного рекорда не случилось, но за прошлый век так высоко в этот день температура не поднималась.

    По данным Северо-Западного УГМС, сейчас в городе около 15 градусов. Ожидается, что до выходных теплее не будет.

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