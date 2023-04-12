Ладожский лёд ползёт по Неве и дарит картинку для медитации

За ночь лёд с Ладоги дошёл до Петербурга, рассказал главный синоптик Александр Колесов 12 апреля. Льдины, плывущие вниз по течению, в среду вместе с прохожими созерцал фотограф «Фонтанки».

Погода одарила петербуржцев теплом и весенним солнцем, которые проломили ледяную пробку у Шлиссельбурга.

Накануне за окном потеплело до +16,4 градуса. Абсолютного рекорда не случилось, но за прошлый век так высоко в этот день температура не поднималась.



По данным Северо-Западного УГМС, сейчас в городе около 15 градусов. Ожидается, что до выходных теплее не будет.

