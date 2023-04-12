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    Осталось только подписать. Закон об электронных повестках одобрили в Совфеде

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    Совет Федерации одобрил законопроект об электронных повестках и реестре военнообязанных. Голосование прошло на заседании 12 апреля.

    «За» проголосовали 163 сенатора, один — против.

    Как пишет РБК, во время обсуждения документ критиковала сенатор Людмила Нарусова. После этого Нарусову предложили лишить права голоса.

    До вступления закона в силу остался только один этап — подписание президентом.

    Законопроект о цифровом военкомате приняла 11 апреля Госдума — сразу и во втором, и в третьем чтении. Поправки к законопроекту депутатам показали только в день голосования. Несмотря на прозвучавшие в зале возмущения, ни один парламентарий против принятия документа не проголосовал.

    О том, какие нововведения ждут россиян после принятия закона, «Фонтанка» писала ранее.

    Повестку в электронной форме предлагают считать врученной «с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Кроме того, в России предлагают создать некий «реестр повесток». Если повестку не удастся вручить в бумажном или электронном виде, то она «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток».

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