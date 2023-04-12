Коронавирус в основном уносит жизни в Москве и Петербурге

Летальная статистика по коронавирусу по большей части приходится на Петербург и Москву, следует из суточного отчета федерального оперштаба.



По состоянию на 12 апреля в России за сутки госпитализировано 1 259 человек, выявлено 7 282 новых случая COVID-19, подтверждено 39 летальных исходов. Из них в Петербурге — 105 госпитализаций, 739 новых случаев, 9 смертей. В Москве — 107 госпитализаций, 1 292 новых случая, 9 смертей.

Как писала «Фонтанка», американские ученые недавно выяснили, что коронавирус может проникать в мозг детей в утробе матери и приводить к фатальным для здоровья последствиям.