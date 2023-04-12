Пасхальные традиции: в чем их суть, что в эти дни запрещается и о чем стоит задуматься

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Почему Страстная неделя каждый год приходится на разные даты? Что нужно делать в Великую среду? Когда красить яйца и зачем ими стукаться? И можно ли в Воскресение Христово ходить на кладбище? Отвечаем на главные вопросы про Пасху и предшествующие ей дни с коллегами из Maxim, myDecor и Marie Claire.



Страстной неделю перед Пасхой называют из-за того, что в это время вспоминают Страсти (страдания) Господни и последние дни его земной жизни. Каждый день недели называется Великим, а в храмах в это время проходят наиболее торжественные богослужения: в Церкви неделя считается самой важной в году.

Страстная седмица — логическое продолжение Великого поста. Среди верующих это время не принято проживать расслабленно. Соблюдающие пост люди проводят много времени на богослужениях, ежедневно читают Евангелие и переживают события, предшествующие воскресению Христа. В эти же дни православные начинают готовиться к празднованию Пасхи, но стараются жить так, чтобы бытовые заботы не выходили на первый план.

Что делают в Страстную неделю по дням В Великий понедельник Церковь вспоминает патриарха Иосифа, который из зависти был продан братьями в Египет: это прообраз страданий Христа. Также читают сюжет Евангелия, в котором Иисус иссушает бесплодную смоковницу. Она символизирует отвергнувших его вождей Иудеи.

Великий вторник посвящен последним проповедям Иисуса Христа в Иерусалимском храме и его напутствиям. В Великую среду вспоминают Иуду, который предал Христа за 30 сребреников, и жену-грешницу, омывшую слезами и помазавшую миром ноги Иисуса, подготовив его к погребению.



Великий четверг Церковь связывает с Тайной вечерей. Утром в храмах на литургии совершают чин омовения ног — это напоминает о том, как Иисус омывал ноги ученикам перед вечерей. Присутствующие на службе верующие стараются причаститься. Именно поэтому четверг еще называют Чистым. Вечером проводится одно из важнейших богослужений: чтение двенадцати Евангелий, описывающих события суда и казни Господа. Великая пятница — самый траурный и скорбный день недели. Православные переживают суд, распятие и смерть Христа.



Великую субботу Церковь связывает со снятием Христа с креста и его погребением. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова сходит благодатный огонь. За полчаса до полуночи в храмах начинается праздничное пасхальное богослужение: приходит Светлое Христово Воскресение.

В воскресенье верующие приветствуют друг друга фразой: «Христос Воскресе» — и отвечают на нее: «Воистину Воскресе». С завершением Великого поста снимаются ограничения в еде — на праздничном столе появляются блюда из мяса или рыбы.

Почему каждый год Пасха выпадает на разные даты Согласно Евангелию, Воскресение Христово произошло на третий день после иудейской пасхи. А ее дата, в свою очередь, вычислялась по лунному календарю. Но 12 лунных месяцев длятся всего 354 дня — на 11 дней меньше солнечного года. Поэтому они постоянно «блуждают» по нашим временам года.

Предписания Ветхого Завета гласят, что древнееврейский праздник пасхи праздновался в первый весенний месяц. Единой датой прихода весенних месяцев Церковь считает 21 марта по григорианскому календарю — день весеннего равноденствия. Полнолуние, следующее за 21 марта, считается первым весенним. А первое воскресенье после этого полнолуния — соответственно, Пасхой. Почему на Пасху красят яйца, а потом ими бьются Есть несколько теорий. С логической точки зрения, это связано с постом, который предшествует Пасхе. В это время нельзя есть яйца, однако куры продолжают их нести. В итоге в хозяйствах скапливался огромный запас, от которого надо было как-то эффективно избавиться, пока не испортился.



С точки зрения христианских традиций, яйцо символизирует появление жизни из неживого предмета, похожего на камень (как выход Христа из склепа). Красный цвет, в который раньше чаще всего красили яйца, — это цвет крови Спасителя. Хотя красный считался праздничным цветом еще до появления христианства на Руси.

А откуда и для чего пошла традиция бить одно яйцо о другое? Есть сведения, что эта игра распространилась в Средние века в Европе и в России исключительно для развлечения, и никакого сакрального подтекста в ней нет. Но существует и мнение, что эта шуточная битва символизирует борьбу добра со злом. А еще есть такая теория: разбитая скорлупа олицетворяет разрушение камней, которые скрывали вход в пещеру, где было похоронено тело Иисуса, — и его возвращение к людям.



Сколько длится Пасха Пасха, как и Великий пост, длится в течение 40 дней — вплоть до праздника Вознесения Христова. Объяснение этой традиции можно найти в Священном Писании: как сказано в Евангелии, воскресший Христос еще сорок дней оставался на земле, делясь пасхальной радостью с учениками и укрепляя их в вере.



Еще 40 дней после Светлого Христова Воскресения сохраняется торжественное убранство в храмах, а верующие продолжают поздравлять друг друга словами: «Христос Воскресе!» — и слышат в ответ: «Воистину Воскресе».

Что можно есть на Пасху и разрешено ли пить алкоголь Строгие ограничения в еде снимаются, однако священнослужители напоминают, что во всем следует соблюдать меру, чтобы не нанести вред здоровью после долгого периода поста. Алкоголь также разрешен в разумных количествах. Каких занятий стоит избегать в праздник Светлого Христова Воскресения Большинство православных придерживаются мнения, что Пасху лучше всего провести в кругу семьи — разделить праздничную трапезу и пообщаться с близкими. Разрешено делать практически все, что приносит вам радость. Но есть некоторые ограничения. Так, на Пасху не рекомендуется ходить на кладбище. Заблуждение, что в Пасху нужно приводить в порядок могилы близких и родственников, возникло давно. Священники объясняют этот обычай довольно просто: раньше на Руси большая часть людей-крестьян жили в деревнях, где не было церкви. Для того, чтобы попасть на пасхальную службу, человек шел по бездорожью в храм в ближайшее село. А вокруг храма располагался погост — кладбище, где и были похоронены родственники прихожан со всех близлежащих деревень.

Дорога была неблизкая, поэтому перед тем, как вернуться домой, после службы люди заворачивали на кладбище, там же ели освященные куличи и только потом отправлялись в обратный путь.

На самом деле церковный устав оговаривает, что в пасхальный период усопшие на богослужениях и в домашних молитвах не поминаются. В эти дни мы приветствуем воскресшего Христа, победу его над смертью, поэтому идти на кладбище — неправильно, это следствие нашей неграмотности и утраты религиозной традиции. Так что, если вы верующий человек, лучше выберите для посещения кладбища другой день. Например, Радоницу — день особого всецерковного поминовения усопших на 9-й день после Пасхи. В 2023 году она выпадает на 25 апреля.

Что делать с остатками освященной еды Их не рекомендуется выбрасывать. Можно, например, использовать для приготовления других блюд: сделать сухарики или гренки из куличей, начинить пирожки или блинчики вареными яйцами.



Скорлупу от освященных яиц или остатки пасхальных продуктов, которые испортились, лучше всего закопать в землю — но только на том участке, где редко бывает человек. Также их можно сжечь в костре или выбросить в проточную воду, а условно годные — скормить животным или птицам.

