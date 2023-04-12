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    Крестовский украсит новый интересный объект — дом в неоклассическом стиле

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    Фото: клубный семейный дом ASTRVM
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    Открыты продажи в клубном семейном доме ASTRVM — одном из последних жилых объектов, строящихся в приватной части Крестовского острова. Здесь предусмотрены 54 резиденции, просторное лобби, SPA с бассейном, дизайнерский подземный паркинг.

    ASTRVM возводится в самой фешенебельной и тихой части острова, на улице Эсперова, в нескольких шагах от набережной и парковых зон Елагина и Каменного.

    «Проект задуман и реализуется так, чтобы его решения в инфраструктуре и благоустройстве опередили ожидания от категории de luxe, комментирует Андрей Кошкин, глава Yard Group. Мы пригласили к сотрудничеству лучших специалистов и ожидаем, что ASTRVM станет достопримечательностью Крестовского».

    Девелопер определяет стиль нового дома как «сдержанная роскошь вне времени». Это подчеркивает латинское название, в котором звучат и романтика космоса, и призыв оторваться от обыденного, взмыв к звездным высотам.

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    Разработчиком концептуального внутреннего пространства выступила известная петербургская студия Hоtei-Russia / The Svetozar Andreev Architecture Studio, возглавляемая Светозаром Андреевым. Фасады проектировало московское архитектурное бюро DBA-GROUP под руководством Владислава Андреева. В доме будет установлено премиальное оборудование известных мировых поставщиков, включая продуманные инженерные системы лифтов премиум-класса ThyssenKrupp, коммуникаций, безопасности и другие.

    Фасады интересны сочетанием неоклассики с современными архитектурными приемами: панорамным остеклением, анодированным металлом, стеклом и литыми элементами пилястр. В отделке используется натуральный камень.

    Ультрасовременные планировки представляют собой круговое «перетекающее» пространство с открытыми планами и стёртыми границами. Функциональный дом ASTRVM органично вписывается в исторический контекст Петербурга.

    В 6-этажном здании с просторным лобби доступны большие и малые квартиры, а также пентхаусы. Есть варианты с черновой и чистовой отделкой. У каждой резиденции на первом этаже отдельный вход с улицы и патио.

    Во всех квартирах — индивидуальные системы нового поколения для вентиляции и очистки воздуха, а также собственный доступ на бесшумном лифте в дизайнерский подземный паркинг на 104 машины — в том числе представительского класса — с зарядками для электрокаров, автомобильным клинингом и местом отдыха водителей (с душевой зоной).

    В доме запланирован приватный SPA с хаммамом, сауной и 23-метровым бассейном, а также индивидуальными массажными кабинетами, которые позволяют пригласить личного косметолога, и залом для йоги. Все заботы по организации отдыха возьмет на себя консьерж-сервис.

    Выдача ключей планируется на IV квартал 2024 года.

    ООО «Группа Ярд»
    Фото предоставлены пресс-службой ООО «Группа Ярд»

    ЖК ASTRVM, застройщик ООО ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    Фото: клубный семейный дом ASTRVM

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