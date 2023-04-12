Крестовский украсит новый интересный объект — дом в неоклассическом стиле

Открыты продажи в клубном семейном доме ASTRVM — одном из последних жилых объектов, строящихся в приватной части Крестовского острова. Здесь предусмотрены 54 резиденции, просторное лобби, SPA с бассейном, дизайнерский подземный паркинг.



ASTRVM возводится в самой фешенебельной и тихой части острова, на улице Эсперова, в нескольких шагах от набережной и парковых зон Елагина и Каменного.



«Проект задуман и реализуется так, чтобы его решения в инфраструктуре и благоустройстве опередили ожидания от категории de luxe, — комментирует Андрей Кошкин, глава Yard Group. — Мы пригласили к сотрудничеству лучших специалистов и ожидаем, что ASTRVM станет достопримечательностью Крестовского».



Девелопер определяет стиль нового дома как «сдержанная роскошь вне времени». Это подчеркивает латинское название, в котором звучат и романтика космоса, и призыв оторваться от обыденного, взмыв к звездным высотам.

