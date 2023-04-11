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    Экс-менеджер Росавиации оказался в СИЗО по делу о взятке путевкой в Турцию

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    2 комментария

    Суд в Москве пересмотрел меру пресечения экс-функционеру из Росавиации. Он был под подпиской о невыезде, но намеревался улететь в Турцию.

    О решении суда отправить бывшего начальника управления летной эксплуатации Росавиации Максима Костылева в СИЗО 11 апреля пишет «Коммерсантъ». Дело было возбуждено в августе прошлого года, Костылеву вменяют получение взятки от неустановленного лица из числа руководителей авиакомпании Azur Air. Якобы он оказывал им покровительство, в частности помогал решить проблему с сертификатом авиационного учебного центра. Взятку Костылев, убеждено следствие, получил в виде турпутевки в Турцию на себя и членов его семьи, вменяемая ему сумма — почти шесть миллионов рублей.

    До сих пор Костылев был под подпиской о невыезде, но, как заявил в суде следователь, пытался снова улететь в Турцию. Костылев и его защита на заседании это опровергали, но суд встал на сторону следствия.

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    Комментарии 2

    Sobaka11 Апр 2023 в 22:02
    достойный путь героя: рабочий стол-шезлонг-нары-окопы-мраморная доска
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