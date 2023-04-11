Экс-менеджер Росавиации оказался в СИЗО по делу о взятке путевкой в Турцию

Суд в Москве пересмотрел меру пресечения экс-функционеру из Росавиации. Он был под подпиской о невыезде, но намеревался улететь в Турцию.

О решении суда отправить бывшего начальника управления летной эксплуатации Росавиации Максима Костылева в СИЗО 11 апреля пишет «Коммерсантъ». Дело было возбуждено в августе прошлого года, Костылеву вменяют получение взятки от неустановленного лица из числа руководителей авиакомпании Azur Air. Якобы он оказывал им покровительство, в частности помогал решить проблему с сертификатом авиационного учебного центра. Взятку Костылев, убеждено следствие, получил в виде турпутевки в Турцию на себя и членов его семьи, вменяемая ему сумма — почти шесть миллионов рублей.