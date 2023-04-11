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    Госдума запретила продажу вейпов несовершеннолетним. Пока только в I чтении

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    6 комментариев

    Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Об этом 11 апреля заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Авторами инициативы стали более 400 депутатов (то есть почти все).

    Володин объяснил, что в жидкостях для вейпов содержатся тяжёлые металлы и другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. А токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей.

    Согласно документу, под запрет попадут:

    • розничная торговля «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли»;
    • выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками «в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних»;
    • открытая выкладка и демонстрация устройств в магазинах.

    Кроме того, предлагается ограничить рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств и запретить показывать ее детям младше 12 лет.

    В базе Госдумы говорится, что на предоставление поправок ко второму чтению дается только тридцать минут.

    23 марта глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Думе заявил, что кабмин рассмотрит инициативу депутатов о запрете вейпов и сформулирует свою позицию.

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    Комментарии 6

    SU LUX INN11 Апр 2023 в 15:49
    недобрая Новость! заставляют страдать Наших деток!
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