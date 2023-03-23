«Детей надо спасать». Мишустин пообещал, что правительство сформулирует позицию по запрету вейпов

Правительство рассмотрит инициативу Госдумы о запрете вейпов и сформулирует свою позицию. Об этом во время выступления в нижней палате парламента 23 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты всегда незамедлительно реагируют на предложения правительства, и попросил кабмин также дать обратную реакцию на несколько законодательных инициатив, которые сейчас находятся у него на рассмотрении. Одна из них — запрет вейпов.
«Михаил Владимирович, надо поддержать, детей надо спасать, — обратился Володин к Мишустину. — Все ходят с этими устройствами. Понятно, никто не может ответить, насколько они вредны. Вот министр здравоохранения нас поддерживает, но голос его как-то очень слаб и не слышен в правительстве».
По словам Володина, голос Минфина «более мощный, и его возможности сильнее». «Но в данном случае это здоровье ребятишек, и учителя все однозначно говорят: «Давайте что-то сделаем». Потому что забирают эти вейпы, когда уже на уроках начинают курить или на перемене. Они копятся у них в столах, а дальше этого ничего не идет», — сказал спикер Госдумы.
«Рассмотрим. Сформируем позицию», — внял уговорам Мишустин.
После этого в зале, где собрались депутаты и представители правительства, прозвучали аплодисменты. Володин заметил, что глава Минздрава Михаил Мурашко не аплодировал, и в шутливой форме призвал его к ответу.
«Мероприятия, которые увеличивают ожидаемую продолжительность жизни и сокращают вредный фактор, мы всегда поддерживаем», — сказал министр.