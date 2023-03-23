«Детей надо спасать». Мишустин пообещал, что правительство сформулирует позицию по запрету вейпов

Правительство рассмотрит инициативу Госдумы о запрете вейпов и сформулирует свою позицию. Об этом во время выступления в нижней палате парламента 23 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты всегда незамедлительно реагируют на предложения правительства, и попросил кабмин также дать обратную реакцию на несколько законодательных инициатив, которые сейчас находятся у него на рассмотрении. Одна из них — запрет вейпов.



«Михаил Владимирович, надо поддержать, детей надо спасать, — обратился Володин к Мишустину. — Все ходят с этими устройствами. Понятно, никто не может ответить, насколько они вредны. Вот министр здравоохранения нас поддерживает, но голос его как-то очень слаб и не слышен в правительстве».

