Поправки: Россиянам, получившим повестку, запретят выезд за границу до явки в военкомат

Граждане, которые получили повестку, не смогут выехать за пределы России до исполнения обязанности явиться в военкомат. Об этом говорится в поправках к закону «О воинской обязанности и военной службе», которые 11 апреля рассмотрит Госдума.
«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», — сказано в документе.
Повестка в электронной форме буде считаться врученной «с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».
Кроме того, как следует из документа, в России появится некий «реестр повесток». Если повестку не удастся вручить в бумажном или электронном виде, то она «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток».
Подробнее о грядущих изменениях — здесь.