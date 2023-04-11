Поправки: Россиянам, получившим повестку, запретят выезд за границу до явки в военкомат

Граждане, которые получили повестку, не смогут выехать за пределы России до исполнения обязанности явиться в военкомат. Об этом говорится в поправках к закону «О воинской обязанности и военной службе», которые 11 апреля рассмотрит Госдума.



«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», — сказано в документе.

