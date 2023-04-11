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    Поправки: Россиянам, получившим повестку, запретят выезд за границу до явки в военкомат

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    62 комментария

    Граждане, которые получили повестку, не смогут выехать за пределы России до исполнения обязанности явиться в военкомат. Об этом говорится в поправках к закону «О воинской обязанности и военной службе», которые 11 апреля рассмотрит Госдума.

    «Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», — сказано в документе.

    Повестка в электронной форме буде считаться врученной «с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».

    Кроме того, как следует из документа, в России появится некий «реестр повесток». Если повестку не удастся вручить в бумажном или электронном виде, то она «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток».

    Подробнее о грядущих изменениях — здесь.

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    Комментарии 62

    Iamthebeast11 Апр 2023 в 13:57
    Видимо, скоро начнется следующая волна эмиграции из России. Бедная страна, во что превратилась Россия
    +0−0
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