    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, ю-в

    765мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.74eur89.17

    «Митьки-Музей» появится в новом доме, который построят на месте ЛДМ

    545
    1 комментарий

    Новый культурный проект «Митьки-Музей» появится в Санкт-Петербурге. Как сообщают в Группе «Эталон», в качестве основной площадки для размещения экспозиции и организации арт-пространства рассматривается помещение в новом жилом комплексе на месте Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ). Куратором проекта «Митьки-Музей» выступает Дмитрий Шагин, руководитель арт-центра «Митьки».

    Проект призван сохранить память места Ленинградского дворца молодежи. Это будет помещение с открытым доступом, цифровой экспозицией и «народной» коллекцией. На начальном этапе организаторы с помощью жителей города планируют собрать артефакты, связанные с историей ЛДМ и ленинградского андеграунда.

    «Митьки» стали одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины 20 века. С 1990-х группа получает признание в России и за рубежом, работы «Митьков» экспонируются на многочисленных выставках, попадают в музейные собрания. Группа уже стала своеобразной «визитной карточкой» Петербурга.

    Напомним, девелопер приобрел участок в 4 га и здание ЛДМ в 2021 году, здесь планируется построить новый жилой комплекс. На время его строительства «Митьки-Музей» будет существовать в цифровом формате на странице проекта во «ВКонтакте». Также планируются обновляемые экспозиции в арт-центре «Митьки» и в офисах продаж застройщика. Уже сейчас жители Петербурга могут отправить цифровые материалы в сообщество «Митьки-Музея» во «ВКонтакте» или принести физические артефакты в арт-центр «Митьки» на улице Марата.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    dmifrontier11 Апр 2023 в 13:26
    В городе не прорывают трубы с кипятком, дороги - весь мир завидует, вот только этого не хватало.
    Да, наш город процветает,
    Но в Одессе не хватает
    Самой малости - театра варьете!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close