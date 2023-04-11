«Митьки-Музей» появится в новом доме, который построят на месте ЛДМ

Новый культурный проект «Митьки-Музей» появится в Санкт-Петербурге. Как сообщают в Группе «Эталон», в качестве основной площадки для размещения экспозиции и организации арт-пространства рассматривается помещение в новом жилом комплексе на месте Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ). Куратором проекта «Митьки-Музей» выступает Дмитрий Шагин, руководитель арт-центра «Митьки».



Проект призван сохранить память места Ленинградского дворца молодежи. Это будет помещение с открытым доступом, цифровой экспозицией и «народной» коллекцией. На начальном этапе организаторы с помощью жителей города планируют собрать артефакты, связанные с историей ЛДМ и ленинградского андеграунда.

