«Митьки-Музей» появится в новом доме, который построят на месте ЛДМ

Новый культурный проект «Митьки-Музей» появится в Санкт-Петербурге. Как сообщают в Группе «Эталон», в качестве основной площадки для размещения экспозиции и организации арт-пространства рассматривается помещение в новом жилом комплексе на месте Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ). Куратором проекта «Митьки-Музей» выступает Дмитрий Шагин, руководитель арт-центра «Митьки».
Проект призван сохранить память места Ленинградского дворца молодежи. Это будет помещение с открытым доступом, цифровой экспозицией и «народной» коллекцией. На начальном этапе организаторы с помощью жителей города планируют собрать артефакты, связанные с историей ЛДМ и ленинградского андеграунда.
«Митьки» стали одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины 20 века. С 1990-х группа получает признание в России и за рубежом, работы «Митьков» экспонируются на многочисленных выставках, попадают в музейные собрания. Группа уже стала своеобразной «визитной карточкой» Петербурга.
Напомним, девелопер приобрел участок в 4 га и здание ЛДМ в 2021 году, здесь планируется построить новый жилой комплекс. На время его строительства «Митьки-Музей» будет существовать в цифровом формате на странице проекта во «ВКонтакте». Также планируются обновляемые экспозиции в арт-центре «Митьки» и в офисах продаж застройщика. Уже сейчас жители Петербурга могут отправить цифровые материалы в сообщество «Митьки-Музея» во «ВКонтакте» или принести физические артефакты в арт-центр «Митьки» на улице Марата.