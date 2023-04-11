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    В Петербурге суд обязал четырёх человек выплатить 67 млн рублей после обрушения в здании ИТМО на улице Ломоносова

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    4 комментария

    Иск прокурора в интересах Министерства науки и высшего образования РФ рассмотрел в Петербурге Красногвардейский райсуд. В нем было требование о возмещении ущерба после обрушения в здании ИТМО на улице Ломоносова в 2019 году.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 11 апреля, иск был подан после того, как Куйбышевский районный суд прекратил уголовное дело, возбужденное после обрушения, за истечением сроков давности. Тогда на скамье подсудимых были проректор по хозяйственной деятельности университета Дмитрий Писарев, главный инженер вуза Алексей Шамолин, его зам Алексей Аксенович, начальник отдела Центрального района КГИОП Татьяна Лебедева и два представителя фирмы-подрядчика «АТЛАНТИК» — гендиректор Андрей Каримов и главный инженер Владимир Антипов.

    По версии следствия, подрядчик некачественно выполнил ремонт кровли, ответственные сотрудники вуза его приняли, а чиновница подписала бумаги, не посмотрев. Ущерб от обрушения составил 67 млн рублей.

    На этот раз иск был подан только к Алексею Аксеновичу, Татьяне Лебедевой, Дмитрию Писареву и Алексею Шамолину.

    Ответчики требования прокуратуры не признали и заявили о своей невиновности в причинении этого ущерба.

    Но суд взыскал требуемую прокурором сумму солидарно с четырех ответчиков.

    Частичное обрушение кровли и деревянных конструкций пяти этажей учебного корпуса на улице Ломоносова, 9, произошло 16 февраля 2019 года около 17:40. В это время шли занятия. Были эвакуированы 86 человек, в ходе обрушения никто не пострадал и не погиб. Как уточнили в Генпрокуратуре, уничтожено имущество университета на сумму более 47 млн рублей, ущерб, причинённый бюджету России, превышает 67 миллионов. ИТМО непосредственно после случившегося оценивал свои потери иначе: ректор заявлял, что, только по предварительным оценкам, речь идёт о 70 млн рублей. Это примерная стоимость имущества: в частности, в разрушенных помещениях располагались 12 лабораторий химико-биологического кластера. Смольный потребовал от ИТМО восстановить корпус на Ломоносова до октября 2021 года.

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    СудУниверситет ИТМООбрушениеУщерб
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    Комментарии 4

    Zdobsi11 Апр 2023 в 13:06
    Ну вот, никто не обеднел, все довольны, никто не возмущается. Какие "хлебные" должности люди занимают, можно только позавидовать.
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