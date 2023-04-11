В Петербурге суд обязал четырёх человек выплатить 67 млн рублей после обрушения в здании ИТМО на улице Ломоносова

Иск прокурора в интересах Министерства науки и высшего образования РФ рассмотрел в Петербурге Красногвардейский райсуд. В нем было требование о возмещении ущерба после обрушения в здании ИТМО на улице Ломоносова в 2019 году.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 11 апреля, иск был подан после того, как Куйбышевский районный суд прекратил уголовное дело, возбужденное после обрушения, за истечением сроков давности. Тогда на скамье подсудимых были проректор по хозяйственной деятельности университета Дмитрий Писарев, главный инженер вуза Алексей Шамолин, его зам Алексей Аксенович, начальник отдела Центрального района КГИОП Татьяна Лебедева и два представителя фирмы-подрядчика «АТЛАНТИК» — гендиректор Андрей Каримов и главный инженер Владимир Антипов.

