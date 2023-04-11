Картаполов заявил, что электронные повестки не будут рассылать во время нынешнего призыва

Поправки об электронных повестках не будут распространяться на весенний призыв, который проходит в этом году с 1 апреля по 15 июля . Об этом сказал «Интерфаксу» глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.



«Нет, пока не будет», — заявил депутат, отвечая на соответствующий вопрос.



Скорее всего, это связано с необходимостью принятия самого закона, вступления его в силу и создания Единого реестра военнообязанных. Накануне Картаполов анонсировал серьезные изменения правил учета призывников в России. Сегодня Госдума должна рассмотреть поправки, которые предполагают в том числе введение электронных повесток и меры против уклонистов. Подробнее — здесь.

