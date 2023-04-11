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    Картаполов заявил, что электронные повестки не будут рассылать во время нынешнего призыва

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    Поправки об электронных повестках не будут распространяться на весенний призыв, который проходит в этом году с 1 апреля по 15 июля. Об этом сказал «Интерфаксу» глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

    «Нет, пока не будет», — заявил депутат, отвечая на соответствующий вопрос.

    Скорее всего, это связано с необходимостью принятия самого закона, вступления его в силу и создания Единого реестра военнообязанных. Накануне Картаполов анонсировал серьезные изменения правил учета призывников в России. Сегодня Госдума должна рассмотреть поправки, которые предполагают в том числе введение электронных повесток и меры против уклонистов. Подробнее — здесь.

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    Комментарии 20

    Laska7711 Апр 2023 в 13:19
    "..я сказал!" , ой :"Мы, Николай Второй повелеваем.."
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