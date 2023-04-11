Чей стояк? Жительница самого «прорывного» дома на Парнасе взыскала более миллиона за ремонт после потопа с УК

Выборгский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Елены Боровской к управляющей компании о возмещении ущерба, причиненного в результате залива квартиры. Елена — собственница квартиры в печально известном доме на Парнасе, который называют рекордсменом по числу коммунальных аварий. Подробности 11 апреля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Боровская просила взыскать с управляющей компании стоимость ремонта и испорченных вещей — получилось более миллиона рублей, а также неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, стоимость экспертиз и судебные расходы. Женщина указала, что в начале января прошлого года ее квартиру в доме 23к1 на улице Михаила Дудина залило из-за протекшего стояка ГВС. Представитель ответчика иск не признала.