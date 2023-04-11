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    Чей стояк? Жительница самого «прорывного» дома на Парнасе взыскала более миллиона за ремонт после потопа с УК

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    Выборгский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Елены Боровской к управляющей компании о возмещении ущерба, причиненного в результате залива квартиры. Елена — собственница квартиры в печально известном доме на Парнасе, который называют рекордсменом по числу коммунальных аварий. Подробности 11 апреля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Боровская просила взыскать с управляющей компании стоимость ремонта и испорченных вещей — получилось более миллиона рублей, а также неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, стоимость экспертиз и судебные расходы. Женщина указала, что в начале января прошлого года ее квартиру в доме 23к1 на улице Михаила Дудина залило из-за протекшего стояка ГВС. Представитель ответчика иск не признала.

    Суд указал, что УК в соответствии со ст. 162 ЖК РФ обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в доме. Из представленных актов следует, что потоп произошел из-за неисправного стояка, который относится к общему имуществу МКД и входит в сферу ответственности ответчика. Представитель УК заявила, что ответственность за неисправный стояк лежит на застройщике, якобы тот сдал дом со скрытым дефектом. Но все же ответственность управляющей компании и суммы ущерба были подтверждены экспертизой.

    Суд пояснил, что бремя доказывания надлежащего исполнения своих обязанностей по содержанию и сохранности общего имущества многоквартирного жилого дома лежит на управляющей организации. УК обязана следить за общим имуществом и ремонтировать его. Доводы ответчика не являются основанием для отказа в иске.

    Суд взыскал в пользу Боровской с УК ущерб в размере 1 003 301 руб., компенсацию морального вреда 50 000 руб., штраф 526 650,5 руб., стоимость исследований 32 800 руб., расходы по госпошлине 1 511 руб.

    «Фонтанка» писала об одном из потопов, который произошел в январе этого года. Виновником снова был стояк.

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    Комментарии 13

    Гость11 Апр 2023 в 12:54
    Стояк стояку — рознь!
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