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    В «доме приливов» на Парнасе очередной прорыв. Квартиру затопило кипятком

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    На Парнасе в жилом доме, который ставит рекорды по количеству коммунальных аварий, случился очередной прорыв. Кипятком затопило квартиру на 14-м этаже. Об этом 22 января «Фонтанке» рассказала совладелица квартиры Анастасия.

    Прорыв произошел в доме по адресу: улица Михаила Дудина, 23, корпус 1, который получил известность благодаря рекордному количеству аварий.

    «Случилось вчера около 17:45. Мне позвонила диспетчер и сказала, что [поступила] жалоба от жильцов, течет вода из-под двери», — рассказала девушка.

    На момент аварии в квартире никого не было. «Я тут же рядом живу на Парнасе, взяла ключи и пошла. Ну, может, минут 20 прошло от звонка диспетчера, и я уже была на месте. Открываю дверь — уже реально вода, много! Весь дом, дорогой ремонт и мебель просто уничтожены» — рассказывает Анастасия.

    Воду перекрыли через час после прихода девушки. Хозяева стали убирать последствия затопления, на помощь подоспели соседи с «Кёрхером».

    «Заявку оставили по номеру аварийной. Что еще делать, непонятно. Сегодня должны прийти из управляющей компании и сделать эту трубу. Самое страшное, что те, кто уже это пережил, говорят: они паяют эту трубу, и спустя время она снова лопается», — добавила собеседница, заметив, что весной в этой квартире уже был потоп и так же лился кипяток.

    В пресс-службе управляющей компании «Эксплуатация ГС-СПб» «Фонтанке» сообщили, что работа по замене стояков начнется 24 января. «Во всех парадных будут размещены информационные сообщения об планируемых работах. Подать заявку на замену труб можно будет через администратора дома, диспетчерскую службу или в личном кабинете. После чего будут сформированы списки собственников и согласован график замены труб. Работы будут вестись как в будни, так и в выходные. Сроки завершения всех работ будут зависеть от возможности доступа специалистов в квартиры, где будут проводиться работы», — уточнили в УК.

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