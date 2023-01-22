В «доме приливов» на Парнасе очередной прорыв. Квартиру затопило кипятком

На Парнасе в жилом доме, который ставит рекорды по количеству коммунальных аварий, случился очередной прорыв. Кипятком затопило квартиру на 14-м этаже. Об этом 22 января «Фонтанке» рассказала совладелица квартиры Анастасия.

Прорыв произошел в доме по адресу: улица Михаила Дудина, 23, корпус 1, который получил известность благодаря рекордному количеству аварий.



«Случилось вчера около 17:45. Мне позвонила диспетчер и сказала, что [поступила] жалоба от жильцов, течет вода из-под двери», — рассказала девушка.



На момент аварии в квартире никого не было. «Я тут же рядом живу на Парнасе, взяла ключи и пошла. Ну, может, минут 20 прошло от звонка диспетчера, и я уже была на месте. Открываю дверь — уже реально вода, много! Весь дом, дорогой ремонт и мебель просто уничтожены» — рассказывает Анастасия.

Воду перекрыли через час после прихода девушки. Хозяева стали убирать последствия затопления, на помощь подоспели соседи с «Кёрхером».

