Дом приливов. Жители новостройки на Парнасе устали от прорывов труб

«Фонтанка» нашла, пожалуй, самый проблемный с коммунальной точки зрения дом в Петербурге. На 979 квартир там случается примерно по 10 происшествий с горячим водоснабжением ежемесячно. Жители высотки на Парнасе не соблюдают известную традицию посещения бани в Новый год, но эти праздники стали для них исключением. Баня пришла к ним сама в виде дырявой трубы с горячей водой. Квартиры и коридоры за пару минут стали парными. Жители дома, которому нет ещё и 12 лет, прорывы наблюдают не первый раз и видят в ситуации системную проблему, управляющая компания утешает — ремонтные работы уже идут.



После Нового года в первом корпусе 23 дома на улице Михаила Дудина только и успевали менять тазики. Потопы один за одним случились на 14 этаже. Первый раз рвануло первого января, затем 2-го и ещё раз 12-го.



Прорывной вайб собственники сняли на видео. На присланных в редакцию роликах запечатлены парные в коридоре и квартирах. Вода заливает полы, её приходится вычерпывать совком. На натяжном потолке выросла шишка.



читательница «Фонтанки» Елена

Квартиру Елены затопило дважды. Течь дала одна и та же труба. «Трубу залатали хомутом, а через 10 дней случился разрыв ниже. От давления воды труба искривилась, управляющую компанию я днем уведомила, что труба странно выглядит, а вечером в этот же день произошёл второй потоп», — отметила горожанка.



читательница «Фонтанки» Елена

На площадке расположено 12 квартир, потопы, по словам Елены, пережили половина из них. Три квартиры топило два раза. Эта проблема мучает дом не первый год.

Так, квартиру Анны, соседскую с Еленой, затопило в июне 2022 года. После коммунального происшествия семья обратилась в суд с требованием взыскать ущерб в размере 429 тысяч рублей и 100 тысяч моральной компенсации. Заседание назначено на 31 января.



Как уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, среди соседей уже есть успешный опыт судебной практики. Выборгский суд встал на сторону собственницы дома, у которой в декабре 2021 года из-за трещины на стояке горячая вода залила квартиру. В судебном решении указано, что специалисты управляющей компании прибыли на место через полчаса после вызова, долго не могли справиться с течью, вода хлестала 1 час 40 минут. Рыночную стоимость ремонта экспертиза оценила в 576 тысяч рублей.



Ответчик, управляющая компания «Эксплуатация ГС-СПб», предложил расстаться по-мирному, согласившись возместить только половину суммы. Истца такие условия не устроили. 22 ноября 2022 года суд обязал взыскать с УК штраф в размере 293 090 рублей и 10 тысяч морального вреда.

«Суду не представлено доказательств того, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил использования, хранения или транспортировки товара (работы, услуги). Предложив истцу заключить соглашение, ответчик фактически признал свою вину в причинении ущерба имуществу истца», — уточняется в решении.



Альбина живет в доме на Михаила Дудина с 2011 года, когда он был сдан в эксплуатацию. По её словам, в первые годы проблем с трубами не было. Острая стадия началась в 2021 году. «Весь 2021 и 2022 с периодичностью в 2–3 недели у меня не было воды. У меня дважды протекал полотенцесушитель, но грандиозного потопа не было. Потом течь сама собой прекращалась. Поэтому я никуда не обращалась, хочу только, чтобы прекратились эти отключения горячей воды, — рассказала собственница. — Я развесила объявления по своей парадной, в группу вступило уже больше 70 человек. И частенько появляются сообщения о том, что у кого-то нет воды».



Елена, которую затопило уже дважды в этом году, отмечает, что после прорывов управляющая компания трубы не меняет, а ставит хомуты, поэтому разрывы продолжаются.



читательница «Фонтанки» Елена

Проблемный дом обслуживает управляющая компания «Эксплуатация ГС-СПб». В ответ на запрос «Фонтанки» она опровергла наличие дефектов в сданных домах, в том числе использование непригодных труб: «Данная информация не соответствует действительности».

В пресс-службе «Эксплуатация ГС-СПб» уточнили, что установленные трубы соответствуют требованиям, предъявляемым к данному оборудованию. В УК не отрицают вероятность возникновения аварийных ситуаций, но связывают их с эксплуатацией квартир и МОПов.

