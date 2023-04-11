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    24 мая — круглый стол: «Готовимся к отпуску: как помочь коже и волосам летом»

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    Летом мы проводим больше времени на улице, многие едут в отпуск. При этом кожа и волосы чаще оказываются на свежем воздухе, под солнцем, а иногда и в воде — соленой или пресной. Нужно ли готовиться к летнему сезону и как обеспечить себе сияющий внешний вид — обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Основные вызовы для кожи и волос в весенне-летнем сезоне.

    — Какие процедуры стоит завершить весной, а какие можно проводить и летом?

    — Какие процедуры не стоит выполнять накануне отпуска и почему?

    — Может ли загар быть здоровым или лучше сохранить аристократическую бледность лица?

    — Особенности ухода за кожей и волосами в летнем сезоне? Можно ли от чего-то отказаться или надо, наоборот, что-то добавить?

    — Новинки косметологии — что сегодня актуально.

    К участию приглашаются врачи-косметологи, руководители клиник эстетической медицины, производители профессиональной косметики и оборудования.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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