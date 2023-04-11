24 мая — круглый стол: «Готовимся к отпуску: как помочь коже и волосам летом»

Летом мы проводим больше времени на улице, многие едут в отпуск. При этом кожа и волосы чаще оказываются на свежем воздухе, под солнцем, а иногда и в воде — соленой или пресной. Нужно ли готовиться к летнему сезону и как обеспечить себе сияющий внешний вид — обсудим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:



— Основные вызовы для кожи и волос в весенне-летнем сезоне.



— Какие процедуры стоит завершить весной, а какие можно проводить и летом?



— Какие процедуры не стоит выполнять накануне отпуска и почему?



— Может ли загар быть здоровым или лучше сохранить аристократическую бледность лица?

