    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 7

    0 м/с, штиль

    766мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.74eur89.17

    Картаполов: Мобилизация в России не планируется

    3416
    20 комментариев

    Проведение новой волны мобилизации в России сейчас не планируется. Об этом 11 апреля заявил ТАСС глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

    В интервью «Соловьев.Live» парламентарий сказал, что это никак не связано с законопроектом об изменениях в системе воинского учета. «Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом», — подчеркнул Картаполов (цитата по РИА Новости).

    Накануне Картаполов рассказал журналистам о новом законе, который Госдума будет обсуждать сегодня, 11 апреля. Среди нововведений: создание Единого реестра военнообязанных, дублирование бумажных повесток в электронном виде и меры против уклонистов. Подробнее — здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 20

    26606325511 Апр 2023 в 11:27
    Ура!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close