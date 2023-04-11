Картаполов: Мобилизация в России не планируется

Проведение новой волны мобилизации в России сейчас не планируется. Об этом 11 апреля заявил ТАСС глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.



В интервью «Соловьев.Live» парламентарий сказал, что это никак не связано с законопроектом об изменениях в системе воинского учета. «Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом», — подчеркнул Картаполов (цитата по РИА Новости).



Накануне Картаполов рассказал журналистам о новом законе, который Госдума будет обсуждать сегодня, 11 апреля. Среди нововведений: создание Единого реестра военнообязанных, дублирование бумажных повесток в электронном виде и меры против уклонистов. Подробнее — здесь.

