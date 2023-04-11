Жизнь аристократа. В продажу вывели новый пул квартир у Московских ворот

Вид на триумфальную арку из больших окон, высокие потолки и клубная инфраструктура. Компания e. Development вывела в продажу новый пул квартир в проекте бизнес-класса «е.волюция». Это большой ассортимент лотов площадью от 20,87 до 166,17 кв. метров.



Покупатели могут выбрать более чем из 100 вариантов планировочных решений. Просторные студии до 47,52 кв. м, функциональные однокомнатные от 39,05 до 71,49 кв. м, квартиры с двумя, тремя и четырьмя спальнями — здесь есть чему удивиться даже самому взыскательному клиенту. Теперь в продаже еще больше квартир, из которых открывается вид на Московские триумфальные ворота.



Кстати, об окнах. Они большие, и это точно оценят петербуржцы. Порадуют и высокие потолки, дающие дополнительный простор для дизайнерских решений.



В ассортименте квартиры с террасами — но тут советуем поторопиться: предложение ограничено.