Встречаем Чистый четверг: когда и как убраться дома перед Пасхой

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Наводить порядок в доме перед Пасхой принято в начале Страстной недели, так что еще не поздно. Но уделить внимание придется всем уголкам квартиры. Как сохранить чистоту надолго и что на самом деле нужно делать в предпасхальные дни по православным обычаям? Рассказывают коллеги из myDecor, Marie Claire и Wday.



Чтобы не оказаться в ситуации, когда в середине уборки вы падаете без сил, а квартира как была грязной, так и осталась, лучше разбить это занятие на несколько этапов. К примеру, выделить день на то, чтобы разобрать вещи в шкафах и ящиках комодов, аптечку и всякую мелочь. И, конечно, заранее убрать подальше зимнюю одежду: как это сделать, мы рассказывали здесь.



«Рабочие инструменты» и расходники лучше подготовить заранее и сложить в одно место. Вам понадобятся:

Салфетки для поверхностей: с микрофиброй, бумажные и тканевые.

Специальные салфетки для мойки зеркал или газеты, губки среднего размера и большие, перчатки.

Пылесос с насадками.

Швабра, веник, совок.

Ведро, тазы.

Чистящие средства.

Мусорные пакеты.



С чего начать уборку Начните уборку с жилых комнат, а кухню, ванную и туалет оставьте на потом. Двигаться лучше от самой дальней комнаты в сторону выхода, а перед началом работы открыть окна, чтобы проветрить квартиру.

Почистите шторы. Снимите их и отправьте в стиральную машину либо пропылесосьте от пыли и очистите хозяйственной щеткой. Если у вас жалюзи, протрите их или вымойте в ванной.

Соберите грязное белье. Снимите с кроватей постельное белье, соберите все грязные вещи и сложите в корзины или тазики.

Освободите поверхности от предметов. Сувениры, фоторамки и прочее протрите тряпкой и уберите в сторонку. Вещи, которыми давно не пользуетесь, смело отправляйте в мусорное ведро или пакет «на отдачу».



Вымойте окна. Сначала снимите основную грязь с рам, а потом со стекол мыльным раствором, затем промойте обычной водой и насухо протрите газетами или тряпкой для мойки окон.

Почистите стены. По крашеным можно пройтись влажной тряпкой, если у вас обои — воспользуйтесь пылесосом со специальной насадкой или сухой тканевой салфеткой.

Пройдитесь пылесосом по мягким поверхностям. Так вы сможете собрать пыль с матрасов, обивки диванов и мягких спинок кроватей. Ковры тоже лучше очистить, а затем свернуть и временно убрать в угол.



Избавиться от жирных пятен на мягких поверхностях помогут медицинский спирт и соль. Смешайте их в пропорции 4:1 и вотрите смесь в пятно. Дайте высохнуть, затем уберите остатки соли пылесосом.

Как избавиться от пыли Следующий этап: уборка пыли со всех поверхностей. Лучше всего начать с верхних полок и постепенно двигаться вниз. Чтобы ничего не упустить, воспользуйтесь чек-листом. Вам нужно будет протереть:

Потолочные плинтусы.

Люстры, лампочки, потолочные светильники.

Выключатели.

Карнизы и батареи.

Подоконники.

Двери и плинтусы.

Зеркала.

Открытые полки.

Мебельные фасады, фурнитуру.

Полки в шкафах, начиная с верхних.

Столики, тумбочки.

Компьютер и бытовую технику.

Бра, торшеры.

Листья комнатных растений.



Как убрать кухню и ванную Кухня

Начните размораживать холодильник. Затем вымойте потолок, вентиляционную решетку, окно и стены. Если стены отделаны плиткой, счистить жир, грязь и налет поможет сода: ее нужно высыпать в воду и размешать до состояния кашицы. Пластиковые панели хорошо отмоет нашатырный спирт — только не забудьте открыть окно перед его применением.

Удалить налет в чайнике поможет лимонная кислота. Добавьте ее в воду из расчета 10–15 граммов на 1 литр, вскипятите с ней чайник, затем слейте воду и прокипятите еще пару раз уже с чистой водой.



Теперь вымойте вытяжку, плиту, духовку, микроволновку и холодильник. Приведите в порядок мебель: проверьте, нет ли в кухонных шкафчиках того, что давно пора выбросить. Далее протрите раковину и смеситель.

Если на металлической кухонной раковине и кране постоянно образуются белые разводы от жесткой воды (это совет не для Петербурга, но в пригородах такое может случиться), обильно смочите чистую сухую тряпку обычным пищевым уксусом и сделайте из нее «компресс»: оберните тряпкой места разводов и оставьте на час. Затем уберите ткань и тщательно смойте уксус с помощью щетки или жесткой губки и теплой воды. После этого на поверхности раковины и крана не останется и следа от белых разводов.



Последними протрите стол и стулья.

Ванная и туалет

Чтобы ускорить уборку санузла, предварительно нанесите дезинфицирующие средства на сантехнику и оставьте на 10–15 минут. После этого смойте расщепленную грязь мыльным раствором и протрите до блеска насухо. Протрите зеркало от пыли.

Про прихожую, надеемся, не забыли? Разберите все оставленные на столике или шкафчике вещи — и то, что вам не нужно, смело выбрасывайте в мусорку. Очистите от пыли все поверхности и протрите зеркало. Если у порога всё еще стоят зимние ботинки, подготовьте их к длительному хранению. Инструкция здесь. Завершаем уборку В конце уборки вымойте полы во всей квартире. Затем верните на место шторы: если вы их постирали, можете развесить на карнизы влажными, чтобы сэкономить время на глажке. Разложите на полы ковры и паласы, а потом верните на полки предметы декора, которые убрали в начале. И еще раз проветрите все комнаты.



Что нужно делать именно в предпасхальные дни На Страстной седмице, последней неделе перед Пасхой, четверг называется Чистым. В этом году он приходится на 13 апреля. Именно в этот день, по преданию, на Тайной Вечере Христос собственноручно омыл ноги каждому из своих учеников. Оттуда и пошло название.



Перед Пасхой важно вымыть окна, выстирать занавески и постельное белье, тщательно вычистить углы, разобрать вещи и избавиться от хлама. Через окна в дом приходит свет — поэтому лучше, чтобы перед светлым праздником стекла были чистыми. Постельное белье — это про свежесть и чистоту тела. В углах весь год скапливается пыль, от которой к празднику точно нужно избавиться. А старые лишние вещи мешают обновлению в доме. Помните: по православным традициям на этой неделе проводить уборку можно в понедельник, вторник или среду. «Потом наступают очень важные дни в духовном плане, воспоминания о страданиях Спасителя, — говорит протоиерей Валентин Скрыпников. — Это время желательно провести в храме. Все домашние хлопоты, вплоть до покраски яиц, нужно завершить до Чистого четверга. Вообще этот день многими воспринимается неправильно. «Чистый» для них — это пораньше встать, помыться. Но важнее духовная чистота, посещение храма для исповеди».