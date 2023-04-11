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    Встречаем Чистый четверг: когда и как убраться дома перед Пасхой

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    Фото: Adobe Stock
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    Наводить порядок в доме перед Пасхой принято в начале Страстной недели, так что еще не поздно. Но уделить внимание придется всем уголкам квартиры. Как сохранить чистоту надолго и что на самом деле нужно делать в предпасхальные дни по православным обычаям? Рассказывают коллеги из myDecor, Marie Claire и Wday.

    Чтобы не оказаться в ситуации, когда в середине уборки вы падаете без сил, а квартира как была грязной, так и осталась, лучше разбить это занятие на несколько этапов. К примеру, выделить день на то, чтобы разобрать вещи в шкафах и ящиках комодов, аптечку и всякую мелочь. И, конечно, заранее убрать подальше зимнюю одежду: как это сделать, мы рассказывали здесь.

    «Рабочие инструменты» и расходники лучше подготовить заранее и сложить в одно место. Вам понадобятся:

    • Салфетки для поверхностей: с микрофиброй, бумажные и тканевые.
    • Специальные салфетки для мойки зеркал или газеты, губки среднего размера и большие, перчатки.
    • Пылесос с насадками.
    • Швабра, веник, совок.
    • Ведро, тазы.
    • Чистящие средства.
    • Мусорные пакеты.


    С чего начать уборку

    Начните уборку с жилых комнат, а кухню, ванную и туалет оставьте на потом. Двигаться лучше от самой дальней комнаты в сторону выхода, а перед началом работы открыть окна, чтобы проветрить квартиру.

    Почистите шторы. Снимите их и отправьте в стиральную машину либо пропылесосьте от пыли и очистите хозяйственной щеткой. Если у вас жалюзи, протрите их или вымойте в ванной.

    Соберите грязное белье. Снимите с кроватей постельное белье, соберите все грязные вещи и сложите в корзины или тазики.

    Освободите поверхности от предметов. Сувениры, фоторамки и прочее протрите тряпкой и уберите в сторонку. Вещи, которыми давно не пользуетесь, смело отправляйте в мусорное ведро или пакет «на отдачу».

    Вымойте окна. Сначала снимите основную грязь с рам, а потом со стекол мыльным раствором, затем промойте обычной водой и насухо протрите газетами или тряпкой для мойки окон.

    Почистите стены. По крашеным можно пройтись влажной тряпкой, если у вас обои — воспользуйтесь пылесосом со специальной насадкой или сухой тканевой салфеткой.

    Пройдитесь пылесосом по мягким поверхностям. Так вы сможете собрать пыль с матрасов, обивки диванов и мягких спинок кроватей. Ковры тоже лучше очистить, а затем свернуть и временно убрать в угол.

    Избавиться от жирных пятен на мягких поверхностях помогут медицинский спирт и соль. Смешайте их в пропорции 4:1 и вотрите смесь в пятно. Дайте высохнуть, затем уберите остатки соли пылесосом.


    Как избавиться от пыли

    Следующий этап: уборка пыли со всех поверхностей. Лучше всего начать с верхних полок и постепенно двигаться вниз. Чтобы ничего не упустить, воспользуйтесь чек-листом. Вам нужно будет протереть:

    • Потолочные плинтусы.
    • Люстры, лампочки, потолочные светильники.
    • Выключатели.
    • Карнизы и батареи.
    • Подоконники.
    • Двери и плинтусы.
    • Зеркала.
    • Открытые полки.
    • Мебельные фасады, фурнитуру.
    • Полки в шкафах, начиная с верхних.
    • Столики, тумбочки.
    • Компьютер и бытовую технику.
    • Бра, торшеры.
    • Листья комнатных растений.


    Как убрать кухню и ванную

    Кухня

    Начните размораживать холодильник. Затем вымойте потолок, вентиляционную решетку, окно и стены. Если стены отделаны плиткой, счистить жир, грязь и налет поможет сода: ее нужно высыпать в воду и размешать до состояния кашицы. Пластиковые панели хорошо отмоет нашатырный спирт — только не забудьте открыть окно перед его применением.

    Удалить налет в чайнике поможет лимонная кислота. Добавьте ее в воду из расчета 10–15 граммов на 1 литр, вскипятите с ней чайник, затем слейте воду и прокипятите еще пару раз уже с чистой водой.

    Теперь вымойте вытяжку, плиту, духовку, микроволновку и холодильник. Приведите в порядок мебель: проверьте, нет ли в кухонных шкафчиках того, что давно пора выбросить. Далее протрите раковину и смеситель.

    Если на металлической кухонной раковине и кране постоянно образуются белые разводы от жесткой воды (это совет не для Петербурга, но в пригородах такое может случиться), обильно смочите чистую сухую тряпку обычным пищевым уксусом и сделайте из нее «компресс»: оберните тряпкой места разводов и оставьте на час. Затем уберите ткань и тщательно смойте уксус с помощью щетки или жесткой губки и теплой воды. После этого на поверхности раковины и крана не останется и следа от белых разводов.

    Последними протрите стол и стулья.

    Ванная и туалет

    Чтобы ускорить уборку санузла, предварительно нанесите дезинфицирующие средства на сантехнику и оставьте на 10–15 минут. После этого смойте расщепленную грязь мыльным раствором и протрите до блеска насухо. Протрите зеркало от пыли.

    Про прихожую, надеемся, не забыли? Разберите все оставленные на столике или шкафчике вещи — и то, что вам не нужно, смело выбрасывайте в мусорку. Очистите от пыли все поверхности и протрите зеркало. Если у порога всё еще стоят зимние ботинки, подготовьте их к длительному хранению. Инструкция здесь.

    Завершаем уборку

    В конце уборки вымойте полы во всей квартире. Затем верните на место шторы: если вы их постирали, можете развесить на карнизы влажными, чтобы сэкономить время на глажке. Разложите на полы ковры и паласы, а потом верните на полки предметы декора, которые убрали в начале. И еще раз проветрите все комнаты.


    Что нужно делать именно в предпасхальные дни

    На Страстной седмице, последней неделе перед Пасхой, четверг называется Чистым. В этом году он приходится на 13 апреля. Именно в этот день, по преданию, на Тайной Вечере Христос собственноручно омыл ноги каждому из своих учеников. Оттуда и пошло название.

    Перед Пасхой важно вымыть окна, выстирать занавески и постельное белье, тщательно вычистить углы, разобрать вещи и избавиться от хлама. Через окна в дом приходит свет — поэтому лучше, чтобы перед светлым праздником стекла были чистыми. Постельное белье — это про свежесть и чистоту тела. В углах весь год скапливается пыль, от которой к празднику точно нужно избавиться. А старые лишние вещи мешают обновлению в доме.

    Помните: по православным традициям на этой неделе проводить уборку можно в понедельник, вторник или среду. «Потом наступают очень важные дни в духовном плане, воспоминания о страданиях Спасителя, — говорит протоиерей Валентин Скрыпников. — Это время желательно провести в храме. Все домашние хлопоты, вплоть до покраски яиц, нужно завершить до Чистого четверга. Вообще этот день многими воспринимается неправильно. «Чистый» для них — это пораньше встать, помыться. Но важнее духовная чистота, посещение храма для исповеди».

    Фото: Adobe Stock

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