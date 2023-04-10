Обвиняемого в краже велосипедов тунисца оштрафовали за незаконное пребывание в России

Выборгский райсуд Петербурга привлёк к административной ответственности гражданина Туниса Бен Ахмеда Шерифа, нарушившего режим пребывания в России. Об этом 10 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.

В конце марта этого года выяснилось, что у иностранца нет документов, подтверждающих право на нахождение в стране. Если конкретнее, то паспорт, выданный ему в апреле 2013 года властями Туниса, был действителен до 31 марта 2018 года. От выезда из РФ Бен уклонился. При этом известно, что с 9 декабря 2020-го по 6 апреля 2021-го он находился в Следственном изоляторе № 3.



«В судебном заседании Бен пояснил, что после освобождения из СИЗО проживал в России по действующей визе сроком до 26 апреля 2021, и 11 мая 2021 он был осуждён Выборгским районным судом Петербурга к 1 году 5 месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении.



В июле 2022 года указом президента Бена помиловали, его судимость была снята. Впоследствии мужчина отправился на СВО, получил осколочное ранение и вернулся в Петербург.

По словам Бена, в январе 2023 года он отправил документы о принятии его в гражданство РФ. Вопрос об этом был решён, но официальных бумаг, которые это подтверждают, у него нет. Он также добавил, что после освобождения не успел оформить документы надлежащим образом.



Как пояснил защитник тунисца, Бен принят в гражданство страны на основании указа президента от апреля 2023 года, однако подтверждения этому факту также не предоставил.

«Защитник просил учесть, что после освобождения из ФКУ СИЗО-3 у Бена было мало времени на то, чтобы оформить документы надлежащим образом, поскольку он снова оказался под стражей, а срок полученного вида на жительство истёк практически после освобождения», — рассказали в пресс-службе судов города.

В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

