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    Картаполов: Электронные повестки будут иметь ту же юридическую силу, как и бумажные

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    Электронные оповещения и традиционные повестки из военкоматов будут иметь равную юридическую силу. Об этом 10 апреля заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Абсолютно одинаковую юридическую силу. Не важно, каким способом вы получили эту повестку», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

    Напомним, сегодня Картаполов анонсировал рассмотрение законопроекта о создании Единого реестра воинского учета, которое состоится в Госдуме 11 апреля. Изменения коснутся и порядка оповещения граждан. Помимо обычных повесток, будут рассылаться заказные письма и электронные оповещения, а для уклонистов приготовили ряд обеспечительных мер, включая ограничение на выезд.

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