Запрет на выезд и электронные повестки. Картаполов — о новых правилах призыва и борьбе с уклонистами

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Поделиться Поделиться





Госдума 11 апреля рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Об этом заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, изменения исправляют недостатки, выявленные в 2022 году. Они направлены на цифровизацию воинского учета, сведение к минимуму возможности ошибок и необходимости общения с военкоматами. Единый реестр создадут на базе государственно-информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными, сказал Картаполов.



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«Законопроектом предусматривается внесение изменений в порядок оповещения граждан. Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения через бумажные повестки и работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями и предлагается возможность дублировать повестки в электронном виде. При этом военнообязанный может получить их через личный кабинет, госуслуги или МФЦ», — сказал он.



Для уклонистов приготовили ряд «обеспечительных мер». «Если человек не получает повестку или делает вид, что он ее не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военкомат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о введении ограничения на выезд. Если он вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться права управления транспортом, заключать сделки, открывать ИП, брать кредиты», — сообщил Картаполов.



Еще одно изменение — закрепление в законодательстве досудебного порядка обжалования действий военкоматов. Это можно будет сделать дистанционно в течение пяти дней, если человек считает, что меры против него были введены несправедливо.

