В Кремле ответили на вопрос о временном перемирии: новости СВО за 10 апреля

Представитель Кремля прокомментировал возможность перемирия и информацию о причастности России к утечкам данных в Пентагоне Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 10 апреля 2023 года.

Минобороны сообщило об обмене 106 российских военных Минобороны сообщило о возвращении 106 российских военных в результате обмена с украинской стороной. В ведомстве сообщили, что военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. В столице они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. В Кремле прокомментировали данные СМИ о нападении на Ростовскую область Американский телеканал CNN со ссылкой на утекшие в сеть документы Пентагона сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский предлагал нанести удар беспилотниками по местам дислокации российских военных в Ростовской области. Согласно обнародованным документам, американская разведка прослушивала Зеленского.

Комментируя слив, советник украинского президента Михаил Подоляк назвал документы недостоверными и «не имеющими ничего общего с реальными планами Украины». Он считает, что к распространению информации приложила руку Россия. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга с прессой заявил, что «утверждения о причастности РФ к утечкам документов Пентагона можно назвать желанием винить во всем Россию — это общее заболевание на Западе». По словам Пескова, данные о слежке США за главами стран Европы неоднократно всплывали и вызывали скандальные ситуации.

Козловского просят проверить на поддержку Навального Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил главу МВД Владимира Колокольцева проверить актера Данилу Козловского на экстремизм после призывов к антиправительственным акциям и поддержке идей Алексея Навального. ТАСС сообщает, что обращение есть в распоряжении агентства. Ранее Бородин также обращался к генпрокуратуру России Игорю Краснову с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации ВС РФ. Бородин уже не раз призывал к подобным проверкам — ранее он обратил внимание на Диану Арбенину, после чего в стране начали отменять концерты «Ночных снайперов». Сегодня отменили очередной концерт — в Тольятти.

Песков ответил на вопрос о пасхальном перемирии Во время брифинга Дмитрий Песков также прокомментировал идею о пасхальном перемирии, которая в последнее время стала обсуждаться. По словам пресс-секретаря президента официально предложение о перемирии в дни празднования православной Пасхи «никто не выдвинул». В прошлые христианские праздники — на Рождество — Москва и сама выдвигала инициативу о перемирии, однако, по словам Пескова, «сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать» ему. Участников рок-группы приговорили к 19 годам колонии за поджог мэрии Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам лишения свободы Романа Насрыева и Алексея Нуриева из Челябинской области. Они признаны виновными в поджоге, который квалифицировали как теракт. Ночью 11 октября 2022 года в окно бакальской администрации, где расположен военно-учетный стол, забросили коктейли Молотова. Через несколько часов задержали сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемых.



Алексей Нуриев и Роман Насрыев — музыканты-любители из Бакала, участники рок-группы Room32. Первый служил в местной части МЧС, второй — водителем отдела вневедомственной охраны Росгвардии. По решению суда они лишены специальных званий «старшина внутренней службы в отставке» и «старший сержант полиции в отставке»

Как сообщает ТАСС, это самое строгое наказание по уголовному делу о поджоге учреждения, отвечающего за призыв и мобилизацию. Комитет Госдумы одобрил пожизненное наказание за госизмену Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении поправки об ужесточении ответственности за терроризм, диверсию и госизмену. Второе чтение законопроекта может состояться на пленарном заседании Госдумы 13 апреля.

Ранее сообщалось, что группой депутатов внесены поправки к принятому в декабре 2022 года в первом чтении правительственному законопроекту об уточнении ответственности за террористический акт и диверсию. Они предлагают увеличить максимальное наказание по статье «Террористический акт» с 15 до 20 лет лишения свободы, по статье «Организация террористического сообщества и участие в нем» — с 10 до 15 лет, по статье «Акт международного терроризма» — до пожизненного. Также пожизненное наказание предлагают ввести за госизмену — сейчас максимальный срок наказания 20 лет лишения свободы. В Северной Осетии проверяют данные об издевательствах над мобилизованным Глава Северной Осетии Сергей Меняйло инициировал проверку информации об издевательствах над мобилизованными в одном из полков, выполняющих задачи на херсонском направлении — он сообщил, что к нему поступили аудио- и видеозаписи, где командир батальона «совершенно непозволительно» обращается с подчиненными. Позже он сообщил, что после начала проверки ситуация нормализовалась.

— Мобилизованные ребята, о которых писал утром, рассказали, что к ним приехал замкомандующего по воспитательной работе. «Сейчас все нормально. С нас берут объяснения. Все налаживается», — говорят бойцы. Слежу за ситуацией. Буду информировать», — написал Меняйло в своем Telegram-канале. В Курске не будет парада на День Победы Военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. В Кремле заявили, что решение о проведении парадов в регионах принимаются местными властями. — Естественно, они принимают решение исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что парад на Красной площади отменять не планируют, он уже готовится.