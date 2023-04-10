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    Взносы иностранцев от продажи российских активов пойдут на развитие туризма

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    Владимир Путин поручил правительству направить на развитие туристической инфраструктуры средства от уплаты добровольных взносов в бюджет от сумм сделок по отчуждению активов иностранных резидентов из недружественных стран, сообщается на сайте Кремля 10 апреля.

    Также кабмин должен оказать дополнительную поддержку туристическим организациям Крыма и Севастополя из средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Срок реализации проектов — 1 июля 2023 года.

    В конце марта для иностранцев ввели добровольно-обязательный взнос с продажи активов. Теперь одно из обязательных условий выхода резидентов из «недружественных» стран с российского рынка — сбор в бюджет РФ не менее 10% от суммы сделки.

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