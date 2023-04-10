Разогнавшимся по весне водителям напоминают, сколько можно гонять по дамбе

Дирекция КЗС Петербурга напоминает водителям об ограничениях скорости на дамбе. За соблюдением правил там следят камеры.



После установления в Петербурге теплой погоды скорость движения транспорта на скоростной автодороге КЗС возросла, отмечают 10 апреля в пресс-службе предприятия. Поэтому водителям напоминают, что максимально на дамбе можно разгоняться до 110 км/ч. Превышения фиксируют фоторадарные передвижные комплексы контроля скорости.

Кроме того, сейчас ведется реконструкция Кронштадтской развязки на 126-м километре КАД. Из-за этого закрыто движение по участку внешнего кольца, и транспорт перенаправлен на внутреннее кольцо по реверсивной схеме. В зоне работ скорость ограничена до 40 км/ч.