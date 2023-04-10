    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, ю-з

    770мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd82.4eur90.29

    Разогнавшимся по весне водителям напоминают, сколько можно гонять по дамбе

    2396
    обсудить

    Дирекция КЗС Петербурга напоминает водителям об ограничениях скорости на дамбе. За соблюдением правил там следят камеры.

    После установления в Петербурге теплой погоды скорость движения транспорта на скоростной автодороге КЗС возросла, отмечают 10 апреля в пресс-службе предприятия. Поэтому водителям напоминают, что максимально на дамбе можно разгоняться до 110 км/ч. Превышения фиксируют фоторадарные передвижные комплексы контроля скорости.

    Кроме того, сейчас ведется реконструкция Кронштадтской развязки на 126-м километре КАД. Из-за этого закрыто движение по участку внешнего кольца, и транспорт перенаправлен на внутреннее кольцо по реверсивной схеме. В зоне работ скорость ограничена до 40 км/ч.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДамба
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close