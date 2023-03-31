Дамбу у Кронштадта полностью закроют для машин на час и частично — на месяц

На петербургской дамбе на месяц меняется схема движения между развязкой с Кронштадтским шоссе и тоннелем. Начало ограничений отметят полным перекрытием движения на час.



С 2:00 до 3:00 2 апреля на 126-м километре скоростной автодороги КЗС будет полностью перекрыто движение транспорта как по Финской, так и по Невской стороне, сообщает 31 марта пресс-служба Дирекции КЗС. Внешнее кольцо закроют на подъезде к развязке с Кронштадтским шоссе, а внутреннее — перед въездом в автодорожный тоннель.

Кроме того, со 2 апреля на участке будет закрыто движение по внешнему кольцу. Транспортный поток переключат на внутреннее кольцо по реверсивной схеме: по две полосы в каждом направлении. Такая схема будет действовать до конца апреля.