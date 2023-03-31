    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    754мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd77.32eur84.11

    Дамбу у Кронштадта полностью закроют для машин на час и частично — на месяц

    541
    обсудить

    На петербургской дамбе на месяц меняется схема движения между развязкой с Кронштадтским шоссе и тоннелем. Начало ограничений отметят полным перекрытием движения на час.

    С 2:00 до 3:00 2 апреля на 126-м километре скоростной автодороги КЗС будет полностью перекрыто движение транспорта как по Финской, так и по Невской стороне, сообщает 31 марта пресс-служба Дирекции КЗС. Внешнее кольцо закроют на подъезде к развязке с Кронштадтским шоссе, а внутреннее — перед въездом в автодорожный тоннель.

    Кроме того, со 2 апреля на участке будет закрыто движение по внешнему кольцу. Транспортный поток переключат на внутреннее кольцо по реверсивной схеме: по две полосы в каждом направлении. Такая схема будет действовать до конца апреля.

    Перекрытия связаны с работами по реконструкции развязки КАД и Кронштадтского шоссе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДамбаПерекрытия движенияОграничения движения транспорта
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close