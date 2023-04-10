Жидкостью для вейпа отравился годовалый ребенок на юге Петербурга

Годовалого мальчика увезли из квартиры в Красносельском районе с отравлением. Он «приобщился» к вейпкультуре.
В полицию о юном пациенте сообщили из детской больницы накануне около девяти вечера, стало известно «Фонтанке» 10 апреля. Медики, по предварительной информации, сообщили, что с улицы Добровольцев в стационар привезли ребенка с токсическим отравлением в состоянии средней тяжести. Малыш якобы облизал с поверхности жидкость от вейпа, который родители не убрали из его зоны досягаемости.
Родители же забрали годовалого мальчика домой, написав отказ от госпитализации.
Полиция района проводит проверку.