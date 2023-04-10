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    Жидкостью для вейпа отравился годовалый ребенок на юге Петербурга

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    Годовалого мальчика увезли из квартиры в Красносельском районе с отравлением. Он «приобщился» к вейпкультуре.

    В полицию о юном пациенте сообщили из детской больницы накануне около девяти вечера, стало известно «Фонтанке» 10 апреля. Медики, по предварительной информации, сообщили, что с улицы Добровольцев в стационар привезли ребенка с токсическим отравлением в состоянии средней тяжести. Малыш якобы облизал с поверхности жидкость от вейпа, который родители не убрали из его зоны досягаемости.

    Родители же забрали годовалого мальчика домой, написав отказ от госпитализации.

    Полиция района проводит проверку.

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