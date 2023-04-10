Далай-лама извинился за просьбу к ребенку «пососать язык»

Далай-лама XIV выразил сожаления после появления в интернете видео, на котором он предлагает мальчику «пососать язык». Об этом говорится в заявлении, появившемся 10 апреля в его пресс-офисе.

Как уточняет РИА Новости, инцидент произошел 28 февраля в резиденции духовного лидера. Судя по кадрам видео, к Далай-ламе подошел мальчик и спросил, можно ли обнять религиозного деятеля. Далай-лама в ответ поцеловал ребенка в губы, а затем показал язык и предложил пососать его.