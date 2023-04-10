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    Далай-лама извинился за просьбу к ребенку «пососать язык»

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    Далай-лама XIV выразил сожаления после появления в интернете видео, на котором он предлагает мальчику «пососать язык». Об этом говорится в заявлении, появившемся 10 апреля в его пресс-офисе.

    Как уточняет РИА Новости, инцидент произошел 28 февраля в резиденции духовного лидера. Судя по кадрам видео, к Далай-ламе подошел мальчик и спросил, можно ли обнять религиозного деятеля. Далай-лама в ответ поцеловал ребенка в губы, а затем показал язык и предложил пососать его.

    youtube.com/El Espectador

    В заявлении Далай-лама принес извинения мальчику и его семье, а также другим верующим по всему миру.

    В пресс-офисе духовного лидера объяснили поведение Далай-ламы XIV. «Его Святейшество часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами», — говорится в заявлении.

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