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    «Нам не до картин, мы замерзаем». Жители Коломны трубят о трубах и пишут письмо Беглову

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    Жителям Коломны надоели постоянные прорывы теплосетей. С ноября они насчитали чертову дюжину отключений, потому сели писать письмо губернатору. Сравнили себя с репинскими казаками, но уточнили: «Нам не до картин — мы замерзаем и остаемся без горячей воды, и всё благодаря аварийному состоянию труб».

    От лица жителей исторического района Петербурга к градоначальнику обратился депутат МО «Коломна» «яблочник» Илья Киселев. Он попросил Александра Беглова взять под личный контроль вопрос капремонта и реконструкции инженерных сетей, а также выделить дополнительные средства на это из городского бюджета. Под обращением может подписаться любой житель Коломны. Сделать это можно по нескольким адресам: в кафе «Соседи» на Лермонтовском проспекте, пространстве «Где бабуля?» на Средней Подьяческой, в магазине-клубе «Союз Печатников» и в баре «Фогель» на набережной Фонтанки.

    Одним из самых громких прорывов в Коломне стал последний — на Дровяной улице. У дома № 4 разверзлась земля, и в яму провалился легковой автомобиль, в котором находились мужчина и его внуки. Подробнее об этом ЧП читайте на «Фонтанке».

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