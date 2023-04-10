Полиция и ФСБ прикрыли сигаретную фабрику в Тосно

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вместе с коллегами из УФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно производила и сбывала сигареты. Продукция маркировалась поддельными акцизными марками. Об этом 10 апреля сообщили в «МВД Медиа».



Подпольные фабрики находились в городе Тосно на Лифляндской улице, а также в Калязинском районе Тверской области. Там сотрудники правоохранительных органов нашли 11 производственных линий, сырье и упаковку. Изготовленные и упакованные сигареты хранились на складе в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленобласти.

