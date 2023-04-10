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    Полиция и ФСБ прикрыли сигаретную фабрику в Тосно

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    Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вместе с коллегами из УФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно производила и сбывала сигареты. Продукция маркировалась поддельными акцизными марками. Об этом 10 апреля сообщили в «МВД Медиа».

    Подпольные фабрики находились в городе Тосно на Лифляндской улице, а также в Калязинском районе Тверской области. Там сотрудники правоохранительных органов нашли 11 производственных линий, сырье и упаковку. Изготовленные и упакованные сигареты хранились на складе в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленобласти.

    Из оборота изъяли более 100 тонн табака, порядка миллиона пачек сигарет и более полумиллиона липовых акцизных марок. Возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК РФ. В качестве подозреваемых задержаны шестеро граждан, добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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