Петербургский Отелло нанес визит знакомому бывшей жены с пистолетом

В любовном треугольнике предстоит разобраться полиции Московского района в рамках расследования уголовного дела о «легком причинении вреда» и «угрозе убийством».



В единую службу спасения 112 накануне около 7 утра позвонил 35-летний житель Пулковской улицы, стало известно «Фонтанке» 10 апреля. Он сообщил, что к нему ворвался мужчина и несколько раз выстрелил. Скорая увезла из указанного им адреса 35-летнего мужчину с ранениями в области паха и левой руки.



По предварительной информации, пострадавший не только точно описал нападавшего, но и назвал его фамилию и имя. Он якобы является бывшим мужем знакомой пострадавшего. И имел к потерпевшему ряд претензий.

