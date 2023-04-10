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    От дела «Метростроя» до наркоты. Полиция нашла в кустах бывшего следователя ФСБ

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    Следственный комитет Петербурга вменил адвокату хранение наркотиков. Недавно он, будучи следователем, допрашивал подозреваемых по громадному делу «Метростроя», а полиция обнаружила его в таком самочувствии, что за два часа он не догадался выкинуть лишнее из карманов.

    На подписке о невыезде 10 апреля находится бывший капитан Госбезопасности 27-летний Бузов. По информации «Фонтанки», в таком унылом статусе он живет с конца марта. Удивил же он своих бывших коллег и полицейских Красногвардейского района воскресным утром 26 марта. Наряд случайно заметил его возле каких-то гаражей у Лесопарковой улицы, примыкающей к Ржевскому лесу. Причем в состоянии, далеком от адекватности.

    Пока его доставили в отдел, пока выясняли, как он себя чувствует, прошло более двух часов. И при повторном досмотре у него обнаружили наркотики. Судя по всему, он просто шел на морально-волевых за заказанной закладкой и нашел ее. Параллельно выяснилось, что Бузов — действующий адвокат Ленинградской области. В связи с этим материал передали в Следственный комитет района (адвокат — их подследственность), где возбудили уголовное дело по части первой статьи 228 УК (незаконное приобретение, хранение в значительном размере).

    Бывает, если не знать, что еще летом прошлого года обвиняемый работал в следственной службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти, где вел нашумевшее в свое время дело в отношении экс-гендиректора «Метростроя» Николая Александрова (этой истории года три, Александров давно переведен с ареста на подписку).

    Вообще-то, в следственной бригаде, которая изначально занималась этим делом, — стопроцентные потери. Следователи Клиженко, Харин, Кононенко и впоследствии примкнувший к ним Бузов — уволены. Однако сегодняшний ньюсмейкер отметился в еще одной новелле, связанной с «Метростроем». «Фонтанка» сообщала об аресте яркого бизнесмена из Азербайджана Керимова, который пытался получить 300 миллионов рублей с семьи Николая Александрова за решение его судьбы именно по делу «Метростроя». А летом 2022 года следователь Бузов выступал в Дзержинском районном суде Петербурга со стороны защиты обвиняемого (Керимов осужден). По данным «Фонтанки», после этого следователя Бузова и уволили. На подписку о невыезде за наркотики Следственный комитет отправил его в конце этого марта.

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    МетростройАдвокатНаркотикиКриминалФСБ
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