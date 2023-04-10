От дела «Метростроя» до наркоты. Полиция нашла в кустах бывшего следователя ФСБ

Следственный комитет Петербурга вменил адвокату хранение наркотиков. Недавно он, будучи следователем, допрашивал подозреваемых по громадному делу «Метростроя», а полиция обнаружила его в таком самочувствии, что за два часа он не догадался выкинуть лишнее из карманов.

На подписке о невыезде 10 апреля находится бывший капитан Госбезопасности 27-летний Бузов. По информации «Фонтанки», в таком унылом статусе он живет с конца марта. Удивил же он своих бывших коллег и полицейских Красногвардейского района воскресным утром 26 марта. Наряд случайно заметил его возле каких-то гаражей у Лесопарковой улицы, примыкающей к Ржевскому лесу. Причем в состоянии, далеком от адекватности.



Пока его доставили в отдел, пока выясняли, как он себя чувствует, прошло более двух часов. И при повторном досмотре у него обнаружили наркотики. Судя по всему, он просто шел на морально-волевых за заказанной закладкой и нашел ее. Параллельно выяснилось, что Бузов — действующий адвокат Ленинградской области. В связи с этим материал передали в Следственный комитет района (адвокат — их подследственность), где возбудили уголовное дело по части первой статьи 228 УК (незаконное приобретение, хранение в значительном размере).

