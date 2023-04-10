Мужчина в Петербурге привел дочь-подростка в компанию друзей. Одного из них увезли в полицию

Полицию вызвали в Петергоф, где гуляла компания друзей. Один из них привел ребенка, а потом заподозрил знакомого в педофилии.



Наряд приехал в квартиру дома на улице Демьяна Бедного около полуночи с 8 на 9 апреля, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 апреля. Там сотрудники задержали 29-летнего сотрудника строительной компании. На него пожаловался 35-летний петербуржец. Он, по предварительной информации, сообщил, что был в компании друзей с 11-летней дочерью. И его знакомый якобы домогался подростка.

