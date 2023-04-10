    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, вос

    771мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.4eur90.29

    Мужчина в Петербурге привел дочь-подростка в компанию друзей. Одного из них увезли в полицию

    5279
    8 комментариев

    Полицию вызвали в Петергоф, где гуляла компания друзей. Один из них привел ребенка, а потом заподозрил знакомого в педофилии.

    Наряд приехал в квартиру дома на улице Демьяна Бедного около полуночи с 8 на 9 апреля, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 апреля. Там сотрудники задержали 29-летнего сотрудника строительной компании. На него пожаловался 35-летний петербуржец. Он, по предварительной информации, сообщил, что был в компании друзей с 11-летней дочерью. И его знакомый якобы домогался подростка.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Развратные действияДомогательстваСексуальные домогательстваЗадержание
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close