Лия Ахеджакова, выступавшая против СВО, уволилась из театра: новости СВО за 9 апреля

Ахеджакова — уроженка украинского Днепропетровска Фото: Московский театр «Современник» / Vk.com Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 апреля.



Лия Ахеджакова уволилась из театра Актриса Лия Ахеджакова покинула театр «Современник»: она написала заявление об увольнении по собственному желанию. До этого руководство театра убрало из его репертуара спектакль «Игра в джин» с ее участием. По словам Ахеджаковой, спектакль якобы сняли из-за «гневных писем» в ее адрес, а сама актриса не раз высказывалась против спецоперации. Актриса играла в «Современнике» с 1977 года. Она не планирует уезжать из России и собирается заняться гастролями. Информацию о ее увольнении РИА Новости подтвердили в самом театре.

Дело Дарьи Треповой Девушка, которая арестована по делу о смертельном теракте в Санкт-Петербурге, пошла на сотрудничество со следствием. — [Трепова] сотрудничает со следствием, все ее показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов. Следствием также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершенного теракта, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.



Молитвы Папы Римского Сегодня католики празднуют Пасху. Папа Римский Франциск обратился к верующим с традиционным пасхальным посланием, в котором помолился за Украину и Россию. — Помоги возлюбленному украинскому народу на его пути к миру и излей пасхальный свет на российский народ. Утешь раненых и тех, кто потерял близких, и даруй пленным благополучно вернуться к своим семьям. Взови к сердцу всего международного сообщества, чтобы стало возможно положить конец всем конфликтам, обагряющим мир кровью, начиная с Сирии, которая всё еще ждет мира. Помоги тем, кто пострадал от сильного землетрясения в Турции и Сирии, — сказал Франциск.

До этого в Риме прошло пасхальное шествие, во главе которого шли двое молодых людей из Украины и России. У Колизея они зачитали послания, в которых рассказали, чего лишились из-за конфликта, и призвали к миру.