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    В Петербурге у Исаакиевского собора прошел крестный ход

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    Утром 9 апреля у Исаакиевского собора прошел крестный ход в честь праздника Входа Господня в Иерусалим — Вербного воскресенья, передает корреспондент «Фонтанки». В мероприятии приняли активное участие дети и подростки.

    В Исаакиевском соборе в 08:45 в честь праздника состоялась архиерейская литургия. Как поясняла накануне руководитель сектора коммуникаций Петербургской епархии Наталья Родоманова (ее слова приводит телеграм-канал митрополии), особенность этой литургии — «активное участие детей, воспитанников воскресных школ и православных гимназий».

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    «Юные прихожане будут помогать в алтаре. Во время литургии будут петь три хора: сводный детский хор митрополии, детско-молодежный и богослужебный хор Исаакиевского собора», — рассказала Родоманова, добавив, что и на литургию, и на крестный ход вокруг Исаакия ожидали детей с родителями.

    Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста. Праздник посвящен торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим — одному из главных событий последних дней его земной жизни.

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