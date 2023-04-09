Скончался последний прокурор Нюрнбергского процесса, ему было 103 года

Последний из прокуроров, выступавших на Нюрнбергском процессе, Бенджамин Ференц умер в возрасте 103 лет, сообщил 8 апреля телеканал NBC. Причины смерти Ференца не называются.



Бен Ференц побывал в нескольких концлагерях (Бухенвальде, Маутхаузе, Флоссенбурге, Эбензее), часто в течение нескольких дней, а иногда и часов после их освобождения, нашёл и сохранил тысячи документов в немецких лагерях и учреждениях. А затем добился вынесения смертных приговоров 22 командирам нацистских эскадронов смерти в «крупнейшем судебном процессе по делу об убийстве в истории» (казнены были только четверо). В то время ему было 27 лет, позже он сыграл решающую роль в обеспечении компенсации пережившим Холокост и в создании Международного уголовного суда в Гааге. Неутомимый защитник прав человека, он написал девять книг и десятки статей, произнес бесчисленное количество речей и путешествовал по миру в свои 90 лет, распространяя девиз «Закон, а не война».

