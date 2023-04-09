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    Скончался последний прокурор Нюрнбергского процесса, ему было 103 года

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    Последний из прокуроров, выступавших на Нюрнбергском процессе, Бенджамин Ференц умер в возрасте 103 лет, сообщил 8 апреля телеканал NBC. Причины смерти Ференца не называются.

    Бен Ференц побывал в нескольких концлагерях (Бухенвальде, Маутхаузе, Флоссенбурге, Эбензее), часто в течение нескольких дней, а иногда и часов после их освобождения, нашёл и сохранил тысячи документов в немецких лагерях и учреждениях. А затем добился вынесения смертных приговоров 22 командирам нацистских эскадронов смерти в «крупнейшем судебном процессе по делу об убийстве в истории» (казнены были только четверо). В то время ему было 27 лет, позже он сыграл решающую роль в обеспечении компенсации пережившим Холокост и в создании Международного уголовного суда в Гааге. Неутомимый защитник прав человека, он написал девять книг и десятки статей, произнес бесчисленное количество речей и путешествовал по миру в свои 90 лет, распространяя девиз «Закон, а не война».

    11 марта Ференцу исполнилось 103 года. На фотографии, опубликованной на его официальной странице в Твиттере, он сидит в инвалидной коляске и держит в руках небольшой лист бумаги с надписью: «Делай то, что любишь».

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