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    Белая медведица Забава, родившаяся в Петербурге, погибла в омском зоопарке. Причина — кровоизлияние в мозг

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    В Омске в Большереченском зоопарке погибла белая медведица Забава, родившаяся 10 лет назад в Петербурге.

    Как сообщает 8 апреля NGS55, по словам очевидцев, вчера медведица не смогла выбраться из проруби в своём вольере, её тело достали водолазы. В министерстве культуры Омской области пояснили, что зоотехники при очередном обходе не обнаружили Забаву в вольерах.

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    «Медведица нырнула в свой бассейн и уже из него не вынырнула. Тело животного было извлечено. Результаты вскрытия будут обнародованы по завершении, сейчас причины устанавливаются», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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    Министр культуры Омской области Юрий Трофимов на своей странице «ВКонтакте» пояснил, что причиной смерти стал инсульт, в остальном животное было полностью здорово. Это выяснилось во время вскрытия, организованного руководством зоопарка. В нем участвовали патологоанатомы из Омска и по видеосвязи — из Московского зоопарка.

    «Итог вскрытия печальный — кровоизлияние в мозг. Инсульт поражает и животных, не только в зоопарках, но и в дикой природе. Когда это произошло, Забава находилась в воде», — пишет Трофимов.

    Запись о трагедии появилась и в сообществе самого зоопарка: «Забава появилась у нас в 2020 году. Наша жемчужина. Была и останется ею навсегда. Как она любила играть с мячами... Как обожала бегать вдоль вольера... Как мастерски находила спрятанные угощения... А какая невероятно умная была наша снежная леди... Говорят, мы живём, пока нас помнят. Значит, Забава будет жить всегда. Прощай, малышка. Мы не только помним. Мы любим тебя».

    Совсем недавно, 6 апреля, зоопарк показывал, как она нежится на весеннем солнце возле проруби. «У нас на арене гуру чистоты — наша Забава. Самое интересное, что она не только развлекается в своей «ванне» (плещется, окунает туда свою еду, а потом вылавливает), но и активно моется. Прямо лапой!» — рассказывали в зоопарке.

    Белая медведица Забава родилась в Петербурге — в Ленинградском зоопарке — в декабре 2013 года. «Фонтанка» рассказывала, как ей выбирали имя. Примерно через год она переехала в Ижевский зоопарк, а весной 2020 года — в Большеречье.

    Фото: Большереченский зоопарк
    Фото: Большереченский зоопарк

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