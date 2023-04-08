ДТП в Ленобласти: иностранец с Востока не пережил встречу с иностранкой с Запада

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Нарва» в Ленобласти в ночь на 8 апреля, сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.



Около 3 часов 31-летняя женщина на «Шкоде Октавии» ехала от Ивангорода в сторону Кингисеппа и на 130-м километре трассы сбила пешехода. Мужчина шёл прямо по проезжей части, светоотражающих элементов на нём не было. Он погиб на месте.



Водитель, по данным полиции, — гражданка одного из прибалтийских государств. Автомобиль принадлежит её отцу. Женщину доставили в полицию. Про пешехода известно, что ему было 37 лет, он гражданин одного из среднеазиатских государств.

