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    Тверских угонщиков, увозивших из Петербурга по М-11 «японок» и «кореянок», ждёт суд

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    Следователи ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти завершили расследование уголовного дела в отношении трёх участников организованной группы, похищавшей японские и корейские автомобилей в обоих регионах. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба главка.

    Трое мужчин были задержаны в августе 2021 года угрозыском при силовой поддержке Росгвардии. Все они из Тверской области, организатору было 36 лет, подельникам — 34 и 35. Прежде они уже привлекались к уголовной ответственности за угоны.

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    Следствие знает об их «работе» в Петербурге и области в апреле–августе 2021 года. Они приезжали из Тверской области на своих машинах — с фальшивыми госномерами, чтобы подыскать «жертву». С собой везли устройства для вскрытия дверей «без ключевого доступа» и запуска двигателей. С их помощью проникали в салон и заводили двигатель. Затем вешали на машину поддельные номера и по трассе М-11 мчали в Тверскую область, где продавали «добычу». Так были похищены как минимум 12 автомобилей марок «КИА», «Хёндэ», «Митсубиши», сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей. По фактам были возбуждены уголовные дела о краже (статья 158 УК РФ).

    ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    После задержания у мужчин провели обыски. Изъяты: преступный транспорт — две личные «Мазды 3» и один «Вольво» с подложными номерами; устройства для подавления GSM-сигнала и для запуска двигателей корейских машин, комплекты поддельных номерных знаков.

    «В отношении участников группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тосненский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении.

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