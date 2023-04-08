Тверских угонщиков, увозивших из Петербурга по М-11 «японок» и «кореянок», ждёт суд

Следователи ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти завершили расследование уголовного дела в отношении трёх участников организованной группы, похищавшей японские и корейские автомобилей в обоих регионах. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба главка.



Трое мужчин были задержаны в августе 2021 года угрозыском при силовой поддержке Росгвардии. Все они из Тверской области, организатору было 36 лет, подельникам — 34 и 35. Прежде они уже привлекались к уголовной ответственности за угоны.