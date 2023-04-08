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    Обыски в Фонде капремонта: что за ними стоит и чего стоит ждать

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    Детальную информацию о деле капремонта читайте в текстовом варианте от Николая Кудина и Татьяны Востроиловой — «

    Швы разойдутся. Что стоит за капремонтными обысками в Петербурге — и что они обещают »

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    КапремонтКапремонт в ПетербургеПамятники ПетербургаОбыски в ПетербургеFontanka.digital
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