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    На реке в Петербурге заметили сапсерферов, которые не боятся холода

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    читательница «Фонтанки» Наталья

    Любителей сапсерфинга заметили на Средней Невке в Петербурге. Фанаты этого вида спорта уверенно гребли по ледяной воде.

    Видеозаписью с «Фонтанкой» поделилась читательница Наталья, которая увидела пару серферов вечером 7 апреля.

    Пару дней назад, 5 апреля, двух смельчаков на воде также заснял фотограф «Фонтанки». Они плавно двигались по Малой Невке.

    Тем, кто выходит на петербургские реки уже сейчас, «Фонтанка» рекомендует соблюдать меры предосторожности — надевать жилет и теплую одежду. Напоминаем, что в июне станет доступна регистрация на очередной фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP», который состоится 5 августа.

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