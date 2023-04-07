На реке в Петербурге заметили сапсерферов, которые не боятся холода

читательница «Фонтанки» Наталья
Любителей сапсерфинга заметили на Средней Невке в Петербурге. Фанаты этого вида спорта уверенно гребли по ледяной воде.
Видеозаписью с «Фонтанкой» поделилась читательница Наталья, которая увидела пару серферов вечером 7 апреля.
Пару дней назад, 5 апреля, двух смельчаков на воде также заснял фотограф «Фонтанки». Они плавно двигались по Малой Невке.
Тем, кто выходит на петербургские реки уже сейчас, «Фонтанка» рекомендует соблюдать меры предосторожности — надевать жилет и теплую одежду. Напоминаем, что в июне станет доступна регистрация на очередной фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP», который состоится 5 августа.