Никакого обхода санкций. В Казахстане рассказали, какие товары пропускают в Россию

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что в Россию беспрепятственно попадает продукция из стран, которые не вводили санкций против РФ. Об этом он сообщил 7 апреля в интервью каналу «Аль-Джазира».



«[Помимо Европы, мы получаем] более дорогие товары, включая стиральные машины, холодильники и айфоны, в том числе из стран, которые не вводят никаких санкций в отношении России, таких как Китай, Индия, Вьетнам. И именно эта продукция попадает в Россию, потому что казахстанские предприниматели не видят в этом юридических проблем», — заявил он.