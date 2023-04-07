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    Никакого обхода санкций. В Казахстане рассказали, какие товары пропускают в Россию

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    Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что в Россию беспрепятственно попадает продукция из стран, которые не вводили санкций против РФ. Об этом он сообщил 7 апреля в интервью каналу «Аль-Джазира».

    «[Помимо Европы, мы получаем] более дорогие товары, включая стиральные машины, холодильники и айфоны, в том числе из стран, которые не вводят никаких санкций в отношении России, таких как Китай, Индия, Вьетнам. И именно эта продукция попадает в Россию, потому что казахстанские предприниматели не видят в этом юридических проблем», — заявил он.

    Василенко напомнил, что Казахстан не позволит использовать свою юрисдикцию для обхода антироссийских санкций. С апреля, по его словам, власти страны внедрили онлайн-систему, которая будет отслеживать все товары, пересекающие границу государства.

    В июне 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не собирается нарушать санкции Запада в отношении России. «Мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», — объяснил он тогда.

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