Никакого обхода санкций. В Казахстане рассказали, какие товары пропускают в Россию

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что в Россию беспрепятственно попадает продукция из стран, которые не вводили санкций против РФ. Об этом он сообщил 7 апреля в интервью каналу «Аль-Джазира».
«[Помимо Европы, мы получаем] более дорогие товары, включая стиральные машины, холодильники и айфоны, в том числе из стран, которые не вводят никаких санкций в отношении России, таких как Китай, Индия, Вьетнам. И именно эта продукция попадает в Россию, потому что казахстанские предприниматели не видят в этом юридических проблем», — заявил он.
Василенко напомнил, что Казахстан не позволит использовать свою юрисдикцию для обхода антироссийских санкций. С апреля, по его словам, власти страны внедрили онлайн-систему, которая будет отслеживать все товары, пересекающие границу государства.
В июне 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не собирается нарушать санкции Запада в отношении России. «Мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», — объяснил он тогда.