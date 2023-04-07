Суд решил, что делать с инспектором ГИБДД и его другом, которые хотели «спасти» бизнесмена за плату

Невский райсуд Петербурга избрал меру пресечения для Андрея Иванова и Сергея Терешкова, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом 7 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.
В период с августа 2022 года до апреля 2023-го инспектор ГИБДД Терешков, его приятель и «иные неустановленные лица» вышли на предпринимателя с информацией о том, что якобы готовится его убийство. И обещали это предотвратить. За свои услуги требовали 8,5 млн рублей.
Фигуранты представились мужчине правоохранителями, и после многократных встреч он поверил в обман. Потерпевшему организовали проживание в арендованной квартире отдельно от семьи. Дело зашло так далеко, что для него даже подготовили план безопасного отъезда из России.
Впоследствии мужчина заподозрил, что стал жертвой обмана, и пришел в полицию. В апреле текущего года Терешков получил от него миллион в виде муляжа, только 10 тысяч рублей из всех купюр были настоящими. Происходящее контролировали силовики.
Суд избрал Терешкову домашний арест по 6 июня, а Иванову — заключение под стражу до 5 июня.
«Фонтанка» сообщала, что когда двоих «спасателей» задержали, один из них на камеру заявил, что причины задержания не знает и не понимает, что ему говорят силовики. А с бизнесменом он просто разговаривал о жизни.