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    Суд решил, что делать с инспектором ГИБДД и его другом, которые хотели «спасти» бизнесмена за плату

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    Невский райсуд Петербурга избрал меру пресечения для Андрея Иванова и Сергея Терешкова, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом 7 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    В период с августа 2022 года до апреля 2023-го инспектор ГИБДД Терешков, его приятель и «иные неустановленные лица» вышли на предпринимателя с информацией о том, что якобы готовится его убийство. И обещали это предотвратить. За свои услуги требовали 8,5 млн рублей.

    Фигуранты представились мужчине правоохранителями, и после многократных встреч он поверил в обман. Потерпевшему организовали проживание в арендованной квартире отдельно от семьи. Дело зашло так далеко, что для него даже подготовили план безопасного отъезда из России.

    Впоследствии мужчина заподозрил, что стал жертвой обмана, и пришел в полицию. В апреле текущего года Терешков получил от него миллион в виде муляжа, только 10 тысяч рублей из всех купюр были настоящими. Происходящее контролировали силовики.

    Суд избрал Терешкову домашний арест по 6 июня, а Иванову — заключение под стражу до 5 июня.

    «Фонтанка» сообщала, что когда двоих «спасателей» задержали, один из них на камеру заявил, что причины задержания не знает и не понимает, что ему говорят силовики. А с бизнесменом он просто разговаривал о жизни.

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