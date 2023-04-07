Суд решил, что делать с инспектором ГИБДД и его другом, которые хотели «спасти» бизнесмена за плату

Невский райсуд Петербурга избрал меру пресечения для Андрея Иванова и Сергея Терешкова, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом 7 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.



В период с августа 2022 года до апреля 2023-го инспектор ГИБДД Терешков, его приятель и «иные неустановленные лица» вышли на предпринимателя с информацией о том, что якобы готовится его убийство. И обещали это предотвратить. За свои услуги требовали 8,5 млн рублей.

Фигуранты представились мужчине правоохранителями, и после многократных встреч он поверил в обман. Потерпевшему организовали проживание в арендованной квартире отдельно от семьи. Дело зашло так далеко, что для него даже подготовили план безопасного отъезда из России.

