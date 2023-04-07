Теплоэнергетики спасли семь женщин из пожара на Косыгина, в котором погибли двое человек

Бригада ГУП «ТЭК» помогла семи женщинам выбраться из горящей квартиры на проспекте Косыгина. Когда началось возгорание, они восстанавливали благоустройство после ремонта теплосети у дома 9, сообщает 7 апреля пресс-служба предприятия.



Сотрудники филиала теплосетей и транспортного филиала (ПОСММ) услышали крики о помощи, доносившиеся с первого этажа. «Мы увидели, что повалил дым, попытались выдернуть решетки на окнах с другой стороны квартиры с помощью нашей техники. Ковшом от трактора это сделать куда легче, чем вручную, но нам помешали припаркованные машины», — рассказал один из сотрудников.

