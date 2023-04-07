Теплоэнергетики спасли семь женщин из пожара на Косыгина, в котором погибли двое человек

Бригада ГУП «ТЭК» помогла семи женщинам выбраться из горящей квартиры на проспекте Косыгина. Когда началось возгорание, они восстанавливали благоустройство после ремонта теплосети у дома 9, сообщает 7 апреля пресс-служба предприятия.
Сотрудники филиала теплосетей и транспортного филиала (ПОСММ) услышали крики о помощи, доносившиеся с первого этажа. «Мы увидели, что повалил дым, попытались выдернуть решетки на окнах с другой стороны квартиры с помощью нашей техники. Ковшом от трактора это сделать куда легче, чем вручную, но нам помешали припаркованные машины», — рассказал один из сотрудников.
Отмечается, что теплоэнергетики взяли лом и кувалду, сломали решетку, разбили окна и подставили лестницы. Семи женщинам помогли выбраться из квартиры, пока пожарные еще не прибыли.
В составе бригады работали:
1. Андрей Шишов, водитель (филиал ПОСММ).
2. Алексей Языков, слесарь.
3. Виктор Гребёнкин, слесарь.
4. Сергей Степанов, слесарь.
5. Владимир Шимченко, электрогазосварщик.
6. Валерий Григорьев, слесарь.
7. Илья Фунтов, водитель трактора (филиал ПОСММ).
8. Антон Кабанов, мастер.
«Фонтанка» показывала, что в квартире нашли тела двух женщин. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Горевшая квартира имела плохую репутацию: соседи полагали, что там находился «бордель».